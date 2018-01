'De noodcentrale' krijgt nu ook internationale versies in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Australië KDL

14u07

Bron: VRT 0 VRT 'De noodcentrale' breidt zich internationaal uit. TV Eén heeft bijzonder nieuws: het succes van 'De noodcentrale' breidt zich internationaal uit. Het format, dat calltakers van de noodcentrales van 100/112 en 101 volgde, werd verkocht aan het buitenland.

Verschillende landen starten binnenkort al met een eigen versie van deze reeks rond de calltakers. De reeks kreeg in Vlaanderen veel positieve reacties en kon rekenen op gemiddeld 969.747 kijkers voor de twee seizoenen. In Frankrijk start 'Allo les secours' op 17 januari op de zender C8, in Duitsland begint 'Die Notrufzentrale' op 30 januari op Vox, en in Nederland is hun eigen versie van 'De noodcentrale' vanaf 1 februari te zien op NPO1. In eigen land was er al een remake van de reeks met calltakers uit Wallonië: 'Appel d'urgence'. Hier start eind februari op RTL-TVI een tweede seizoen van, gemaakt door productiehuis De chinezen, dat ook het originele format bedacht en maakte. De reeks reist zelfs nog verder: ook Australië en Italië werken aan een eigen versie van 'De noodcentrale'. En ook voor de Vlaamse kijkers is er goed nieuws: dit najaar zendt Eén het nieuwe, derde seizoen van de originele reeks uit. Daarin zijn we te gast bij de noodcentrales in Gent, Brussel en Hasselt.

Nog meer internationale successen

Ook van de Eén-reeks 'Manneken pis', van productiehuis De chinezen, is momenteel een Spaande remake 'Cases d'algú' te zien op TV3. Daarin worden toeristen in Catalonië geïnterviewd over hun eigen land, en volgt de reeks hen nadien naar hun thuisstad. Daarnaast scoort het Vlaamse 'Buurman, wat doet u nu?' momenteel in Nederland. In dit Eén-programma, gemaakt door De Mensen, gaat Cath Luyten enkele dagen op visite bij bekende Nederlanders en leert ze hen beter kennen. Op RTL-4 genoten de Nederlandse kijkers vorige week van de eerste twee afleveringen met René van der Gijp en Hans Klok met 931.000 en 763.000 kijkers.

Tot slot krijgt 'Switch', de zomerquiz van Eén, een Nederlandse versie. Vanaf 29 januari is 'De quiz zonder punten' dagelijks te zien bij omroep BNNVARA op NPO3. Klaas van der Eerden wordt de Adriaan Van den Hoof van dienst. Productiehuis Panenka zorgt hiermee voor een primeur, want het is de eerste keer ooit dat een Vlaamse tv-quiz met onbekende kandidaten verkocht wordt in het buitenland.

VRT - Lies Willaert 'Switch', de zomerquiz van Eén met Adriaan Van den Hoof als presentator, krijgt vanaf 29 januari een Nederlandse versie.