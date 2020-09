‘De Noodcentrale’ krijgt Amerikaanse remake op zender ABC JVE

04 september 2020

13u28 0 TV Het populaire Eén-programma ‘De Noodcentrale’ zal binnenkort te zien zijn in de Verenigde Staten. De Amerikaanse zender ABC zendt de remake, die ‘Emergency Call 10’ zal heten, tien weken lang uit in prime time.

In ‘Emergency Call 10’ kunnen de Amerikaanse kijkers oproepen volgen uit noodcentrales in Texas, Alaska, Utah, Wisconsin en New Orleans. ‘Legally Blond’-acteur Luke Wilson (48) zal het programma presenteren. “Vorig jaar kregen we een eerste pilot uit Texas toegestuurd. Die vond ik redelijk indrukwekkend. Je merkt dat ze daar met andere budgetten werken”, lacht de Vlaamse bedenker van het format, Mikhaël Cops.

In Vlaanderen zijn inmiddels al drie seizoenen van ‘De Noodcentrale’, gemaakt door productiehuis ‘De Chinezen’, uitgezonden. In het programma krijgen we een blik achter de schermen van de noodcentrales van 100/112 en 101. Verschillende calltakers tonen hoe hun werk eraan toegaat. Cops is trots dat het programma in Amerika werd opgepikt: “Dit is geweldig nieuws voor ons. We wisten al langer dat er interesse bestond vanuit de VS, maar dat ABC ons format zou gaan maken, daar konden we enkel van dromen.”

Amerika is niet het eerste land dat verknocht is aan het populaire format. Eerder werd ‘De Noodcentrale’ al verkocht aan acht andere landen zoals Frankrijk, Zweden, Finland en Australië. “Het is meeslepende én spannende televisie door de juiste balans tussen grote aangrijpende gebeurtenissen en grappige kleine verhalen”, verklaart Olivier Goris, netmanager van Eén en Canvas.