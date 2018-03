'De Mol' wint de titanenstrijd op zondagavond (en scoort dubbel zo goed als 'Boer zkt vrouw') DBJ

26 maart 2018

11u43 0 TV 'De Mol' heeft het kijkcijferwedstrijdje op zondagavond gewonnen. Grote verliezer was 'Boer zkt vrouw - De wereld rond' (VTM). 'De 3 wijzen' scoorde goed, maar minder goed dan vorig jaar.

Gisteren stond er een mooi wedstrijdje gepland in het Vlaams televisielandschap. De wervingsaflevering van 'Boer zkt vrouw - De wereld rond' op VTM stond recht tegenover de start van het zesde seizoen van 'De Mol' op VIER. Op één ging een half uurtje later ook een tweede seizoen van de nieuwe 'De 3 wijzen' van start.

Gilles De Coster werd met 'De Mol' de grote winnaar. De start van het zesde seizoen haalde 976.000 kijkers, met een marktaandeel van 46% in de commerciële doelgroep van kijkers tussen 18 en 54 jaar. De drie internationale boeren die zich op VTM voorstelden in de wervingsaflevering van 'Boer zkt vrouw - De wereld rond' deden het heel wat minder goed. In totaal keken 525.000 mensen, maar slechts 15,7% uit de gegeerde doelgroep. Het tweede seizoen van 'De 3 wijzen' 2.0, lokte 970.000 gegadigden. Een hoog cijfer, maar wel minder dan de eerste aflevering van vorig jaar.

Dreun

Met 976.000 kijkers zat 'De Mol' op zijn nieuwe zondagavond aan zijn sterkste première tot nog toe bij VIER. Aansluitend bleef iets minder dan de helft zitten voor Café De Mol (404.000 kijkers, goed voor 23,7%). Vooral de start van 'De 3 Wijzen' zag daardoor af. Ook 'Gevoel voor Tumor' kreeg daardoor een dreun te verwerken. De fictiereeks lokte vorige week nog een miljoen kijkers, zondag bleven ze steken op 877.000.