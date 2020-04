‘De Mol’-winnares Jolien over kritiek op sociale media: “Natuurlijk hebben die reacties me geraakt” BDB

27 april 2020

22u40

Bron: VIER 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Na een spannende ontknoping werd de mol zondagavond ontmaskerd. Studente Alina belazerde de boel al wekenlang en bankbediende Jolien mocht als winnares met de prijzenpot van 22.835 euro naar huis. In ‘Gert Late Night’ vertelde de West-Vlaamse over haar winst, maar ook over de reacties die ze kreeg op haar deelname. “Ik kan nogal fel uit de hoek komen, zeker in stressvolle situaties”, aldus Jolien. “Soms schrok ik ook van mezelf toen ik de afleveringen zag. Ik heb de reacties online niet proberen volgen, maar ik heb er wel enkele zien passeren. Dat ik een bitch ben bijvoorbeeld. Natuurlijk heeft me dat geraakt. Ik heb er een traan om moet laten, ja. Ik was even bang dat de andere kandidaten me ook zo zagen. Maar daarna heb ik alles online proberen negeren. Gelukkig heb ik geen Twitter.”