‘De Mol’-Poll: wie is volgens jou de saboteur? (en laat ons weten waarom) TDS

20 april 2020

10u33 30 TV Het wordt nu wel héél spannend in ‘De Mol’. Zondagavond bleek aan het einde van de uitzendingen Het wordt nu wel héél spannend in ‘De Mol’. Zondagavond bleek aan het einde van de uitzendingen dat studente Alina (20), bankbediende Jolien (25) en advocaat Bart (43) de grote finale zullen spelen . Het allesbepalende laatste spel kan dus echt beginnen. Maar wie is volgens jou de Mol?

Een perfect rondje liegen van bankbediende Jolien (25) kostte consultant Christian, de man met dwerggroei, zondagavond een finaleplaats in ‘De Mol’. Allicht met gulle toestemming van de Mol mocht Jolien een rechtstreeks ticket voor de eindstrijd verzilveren. In de daaropvolgende laatste eliminatieronde moest Christian het onderspit delven tegen zijn concurrenten, studente Alina (21) en advocaat Bart (43). De finale van ‘De Mol’ wordt volgende zondag gespeeld door een man die nagenoeg even oud is als zijn twee opponenten samen. De vraag blijf natuurlijk: wie van hen is dan de Mol?



WIE IS WIE?

Alina (20): studente uit Westerlo

Alina is niet alleen de jongste van de groep, maar ook de kandidaat met misschien wel het hardste levensverhaal. Ze werd geboren in Almaty, Kazachstan, maar verhuisde nog voor haar eerste verjaardag met haar ouders naar België. Het huwelijk liep vrij snel spaak, waarna mama Irina en haar dochter bijna tien jaar lang zonder papieren ondergedoken in ons land verbleven. Sinds enkele jaren zijn alle documenten in orde en bouwt Alina samen met haar mama aan haar toekomst. Alina wordt omschreven als een ‘pittige kandidate’.



Jolien (25): bankbediende uit Gent

Eén van de zovele studentes die na haar studies is blijven plakken in de stad waar ze studeerde. In dit geval is dat Gent. Jolien is guitig en energiek en werkt bij een bank, waar ze via sociale media alle communicatie met klanten verzorgt. Jolien observeert de wereld met grote ogen van achter haar brilglazen, maar neemt nooit een blad voor de mond. Zij zegt: “Ik heb mezelf een persoonlijk doel gesteld bij deze reis om nergens ‘neen’ op te zeggen. Als het op mijn weg komt, doe ik het gewoon.”



Bart (43): advocaat uit Tourinnes-la-Grosse

Bart is advocaat, papa van drie kinderen, houdt van lekker eten en drinken en woont en werkt net over de taalgrens in het Waals-Brabantse Tourinnes-la-Grosse, een gehucht van Beauvechain. Hij wordt door ‘De Mol’-makers omschreven als een slimme en zelfzekere speler met het hart op de tong. Bart is zonder meer een bijzonder straffe kandidaat. Hij is gespecialiseerd in immobiliën en heeft toestemming om zowel in ons land als in Amerika advocaat te zijn. Hij is bestuurslid van de luchthaven van Charleroi en geeft advies aan internationale private equity fondsen. Zelf zegt hij: “Het geld en de groepspot kunnen me eerlijk gezegd gestolen worden. Mijn enige doel is om de mol te ontmaskeren.”



