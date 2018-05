'De Mol'-Poll: Wie is volgens jou de grote saboteur? DBJ

13 mei 2018

06u00 0 TV Zondagavond zal eindelijk duidelijk worden wie de saboteur in het vijfde seizoen van 'De Mol' is. De drie overgebleven kandidaten zijn geneeskundestudent Lloyd, financieel recruiter Bahador en priester Pieter. Wie is volgens jou de Mol?

Is Pieter de Mol?

Pieter bracht van alle kandidaten het minste geld binnen. Overal laat hij geld liggen en hij lijkt daar altijd mee weg te komen. Wanneer er geld uit de groepspot kan genomen worden in ruil voor vrijstellingen twijfelt hij geen seconde. Bovendien hebben de laatste vier kandidaten in de race (Joke, Pascale, Lloyd en Bahador) allemaal hun verdenkingen geuit tegen de West-Vlaamse priester.

Is Bahador de Mol?

In de proef met de fietsen zonder zadel had niemand verwacht dat Bahador zo'n erbarmelijke conditie had. Bahador was er bovendien als eerste bij om in de luchthaven het koffertje met 0 euro te pakken. Zo was hij als mol in die aflevering bijna zeker dat er geld uit de groepspot zou verdwijnen en maakte hij zichzelf ook minder verdacht bij de groep. Volgens velen is Baha zelfs té verdacht om de mol te zijn.

Is Lloyd de Mol?

Lloyd speelde wel héél erg zwak bij de proef met het Rad van Fortuin. En waarom overtuigde Lloyd Pascale niet één keer dat zij hém zou moeten vertrouwen in plaats van omgekeerd. Hij moet wel erg zeker zijn van zijn stuk, terwijl er in sneltempo geld uit de pot bleef verdwijnen. Hij lijkt altijd op die positie te zitten waar je een mol zou verwachten.

Poll Wie is de Mol? Pieter

Bahador

Lloyd Pieter 30%

Bahador 32%

Lloyd 38%