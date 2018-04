‘De Mol’ moet de duimen leggen voor ‘De Drie Wijzen’ MC

16 april 2018

11u26 0 TV De zoektocht naar ‘De Mol’ bleek voor veel kijkers zondagavond minder dwingend dan een uurtje ontspanning bij ‘De drie Wijzen’. ‘De Mol’ scoorde op VIER 903.000 kijkers, 'De drie wijzen' op één lokten 941.000 gegadigden.

Opvallende vaststelling: slechts 362.000 Vlamingen keken live naar ‘De Mol’. Ruim 60 procent keek later op de avond. ‘De Drie Wijzen’ haalde zondag 941.000 kijkers. Ook hier een merkwaardige vaststelling: slechts 10 procent keek uitgesteld. ‘Gevoel voor Tumor’ was zondagavond met 982.000 kijkers het best bekeken programma.

De Amstel Gold Race werd maar matig bekeken. Gemiddeld haalde de klassieker 502.000 wielerfans. Ook de piek was met 556.679 kijkers matig.

Nog één cijfer: de eerste studioshow van ‘Belgium’s Got Talent’ haalde vrijdag op VTM 852.000 kijkers.