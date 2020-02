‘De Mol’ lost nieuwe hints en stuurt fans op schattenjacht MVO

13 februari 2020

06u51 12 TV Eerder deze week dook er een Instagramaccount op met een vreemde boodschap: ‘Omega, 26.04.2020'. Verschillende influencers kregen ook pakketjes bezorgd met diezelfde informatie. Men vermoedde toen al dat het om een campagne van ‘De Mol’ ging, en dat is nu bevestigd dankzij enkele nieuwe hints van de programmamakers.

Op het account waren gisteren enkele straatlocaties te zien. Enkele oplettende Mollenjagers gingen meteen op zoek naar die plaatsen, en vonden er een doosje met een code in. Die code moest doorgebeld worden naar een bijgesloten telefoonnummer. En wat blijkt? Niemand minder dan ‘De Mol’-presentator Gilles De Coster nam de telefoon op! Hij vertelde de gelukkige vinders dat ze tickets hadden gewonnen voor de finale van het programma. Het is nu dus zo goed als zeker dat 26/04/2020 om de datum voor die finale gaat. De start van ‘De Mol’ vindt waarschijnlijk ergens in maart plaats.

Leuk detail: de locaties waarop de codes te vinden waren, waren niet willekeurig gekozen. Als je ze met elkaar verbindt op Google Maps, zie je dat ze samen een Omega-teken vormen. Slim gezien van de programmamakers!