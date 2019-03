‘De Mol’-kandidate Liesbeth verloor haar man: “Ik heb een beetje as uitgestrooid in Vietnam” Mark Coenegracht

06u44 0 TV ‘De Mol’-kandidate Liesbeth De Pillecyn (41) is sinds 2015 weduwe. Haar deelname aan het programma draagt ze deels op aan haar overleden man, en ze nam ook wat van zijn as mee op reis. “Ik heb een beetje as uitgestrooid in Vietnam”, vertelt de hr-consulente openhartig.

Liesbeth is veruit de kandidate met het opmerkelijkste verhaal. De hr-consulente is mama van twee zonen (van 12 en 14 jaar) en sinds 2015 weduwe. Dat jaar koos haar man Ilya, na een strijd tegen lymfklierkanker, voor euthanasie. Deelnemen aan ‘De Mol’ was dan ook een beladen avontuur. “Ik heb uiteraard dikwijls aan mijn overleden man gedacht. Ik praat ook soms tegen hem. In Vietnam zei ik hem dat hij daarboven eens goed z’n best zou moeten doen voor mij. De kinderen en ik hebben ook elk een doosje met een beetje as van Ilya. Dat neem ik sowieso overal mee als ik op reis ga, ook naar Vietnam dus. Daar heb ik wat as uitgestrooid. Ik hoop dat hij fier is”, vertelt Liesbeth.

De consulente droomde al lang van een deelname aan een avontuurlijk tv-programma. “Ik verleg graag mijn grenzen. Vroeger zei mijn man altijd dat ‘Expeditie Robinson’ iets voor mij zou zijn en mijn twee zonen waren al twee jaar aan het zagen dat ik mij moest inschrijven voor ‘De Mol’. En voilà, nu is het zover.”