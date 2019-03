'De Mol'-kandidate Liesbeth (41) verloor vier jaar geleden haar man: "We dachten echt dat hij de kanker overwonnen had" Jan Ruysbergh

12 maart 2019

00u00 0 TV Haar man zei altijd dat ze moest meedoen aan 'Expeditie Robinson', omdat ze zo graag haar grenzen verlegt. Het is 'De Mol' geworden voor Liesbeth De Pillecyn (41), en helaas als weduwe: haar echtgenoot overleed vier jaar geleden. Zijn as ging mee naar Vietnam: "Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk."

Met ruim 953.000 kijkers kende 'De Mol' zondag een sterke start. Het spel moet natuurlijk nog op gang komen, een eerste aflevering is er vooral om kennis te maken met de tien kandidaten, die voor deze editie naar Vietnam zijn gevlogen. Doen mee: een advocate, een spoedarts, een ploegbaas, een piloot... Maar het opvallendste epitheton staat deze keer bij Liesbeth De Pillecyn uit Oostakker, die naast human resources-consultant ook jonge weduwe is. De knappe brunette verloor vier jaar geleden - toen hun twee zoontjes nog lagereschoolkinderen waren - haar echtgenoot Ilya. Kort tevoren was het koppel nog snel gehuwd, om meer administratieve zekerheid te hebben.

"Hij is in 2009 voor het eerst ziek geworden", vertelt Liesbeth, die in latere afleveringen van 'De Mol' nog over haar man zal praten. "Het was een agressieve vorm van non-Hodgkin-lymfoom, een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Mijn jongste zoon was toen nog maar twee jaar, mijn oudste vier. Maar de chemotherapie sloeg heel goed aan en na vier maanden leek de ziekte overwonnen. Heel lang hebben we gedacht: dit komt goed. We hadden er echt op gehoopt dat hij niet zou hervallen." Maar tweeënhalf jaar later ontdekte Ilya een gezwollen klier in zijn hals. "Daarna zijn we in een sukkelstraatje beland. De vele verschillende behandelingen sloegen niet meer aan. Uiteindelijk was de enige optie nog een transplantatie met donorstamcellen, maar een echt goede match werd niet gevonden. Daarom zou ik bij deze een warme oproep willen doen om je als donor te laten registreren. Het kan een leven redden."

Snel getrouwd

Na het herval verbleef Ilya drie maanden in het ziekenhuis. "Een deel van mijn rouwproces heb ik daar al doorgemaakt. We zijn nog snel getrouwd voor hij binnenging, voor meer zekerheid voor de kinderen. Alles leek goed te gaan, tot hij plots door een complicatie op intensieve zorgen belandde. Daarna zag ik hem snel achteruitgaan. Toen hij niet meer kon, heeft hij euthanasie gevraagd. Hij was pas 39 jaar. Voor onze kinderen was het heel heftig, ze gingen dikwijls mee naar het ziekenhuis. Ik heb nog altijd het gevoel dat ik meer open kaart had moeten spelen met de jongste. Hij is een dromer, terwijl zijn oudere broer heel realistisch is. Tegen de oudste ben ik altijd heel eerlijk geweest, maar mijn jongste zoon had geen idee hoe erg het met zijn vader gesteld was toen de euthanasie plaatsvond."

Stressbestendig

"De oudste is nu 14 en is volop aan het puberen, de jongste is 12 en ik voel dat het gemis sterker wordt. Maar op zich stellen ze het goed: de veerkracht van kinderen is groter dan die van een volwassene, vind ik. Zelf ben ik ook erg stressbestendig moeten worden: als je niet met stress om kan, is het moeilijk te bolwerken, alleen twee kinderen opvoeden..."

Sinds september heeft Liesbeth een nieuwe vriend. "Maar ik zeg af en toe tegen hem: 'Er gaat geen dag voorbij dat ik niet opsta of ga slapen zonder aan mijn man te denken.' Ik praat soms tegen Ilya. Ook over 'De Mol', ja. Ilya zei altijd dat 'Expeditie Robinson' iets voor mij was, omdat ik geen uitdaging uit de weg ga, en mijn twee zonen waren al twee jaar aan het zagen dat ik mij moest inschrijven voor 'De Mol'. Ik zei dus tegen Ilya: 'Doe daarboven eens goed je best zodat ik erbij ben'. (lacht) De kinderen en ik hebben elk een doosje met een beetje van zijn as in. Dat doosje neem ik sowieso mee als ik op reis ga, ook naar Vietnam, dus. Daar heb ik wat van zijn as uitgestrooid. Ik hoop dat hij fier is."