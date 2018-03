‘De Mol’ is nog niet eens begonnen, maar superfans zoeken nu al naar hints. En sommige zijn niet eens zo vergezocht avh

20 maart 2018

11u50 0 TV Zondag om 20.00u is het eindelijk zover. Dan trapt Gilles De Coster in Mexico het nieuwe seizoen van ‘De Mol’ op gang. Behalve de deelnemers is nog niet zoveel bekend over het nieuwe seizoen en een trailer werpt meer vragen op dan hij antwoorden geeft. En toch speuren superfans nu al naar hints: sommige theorieën zijn wel erg vergezocht, maar andere klinken echt wel logisch. Een overzicht.

Pieter (33) - Priester

Kan een vrome priester wel de mol zijn? Het zevende en achtste gebod verbieden hem namelijk te liegen en te bedriegen: (“Vlucht het stelen en bedriegen, ook de achterklap en ’t liegen”.

Het lijkt me straf dat een priester #DeMol zou zijn. Wat met gebod 7? 🤔 #widm ⚡Jill Martin 🌟(@ cosmompolitanbe) link

En toch staat Pieter met stip op 1 bij de verdachten bij de meeste fans. Volgens theoloog Hans Geybels mag Pieter wel degelijk liegen: "Natuurlijk mag hij liegen”, vertelt Geybels aan VRT NWS. “Anders zou hij ook niet mogen pokeren. Maar over lijken gaan om een prijs te winnen, zou laakbaar zijn.”

“Pieter zal er vol voor gaan”, klinkt het alvast enthousiast in het bisdom Brugge.

Nog andere hints doen vermoeden dat Pieter de mol kan zijn. “Heb je mij geMISt?”, de slogan die de voorbije weken constant op ons televisiescherm verscheen, zou al een eerste weggever kunnen zijn. Bovendien wordt ‘De Mol’ dit jaar uitgezonden op zondag, toevallig de dag waarop gelovigen naar de kerk gaan. En in de trailer zagen we hoe alle kandidaten begraven werden.

#DeMol elke zondag vanaf nu? Strange 🤭 Ems 🕊(@ Emivnaerschot) link

Zet VIER ons op het verkeerde been of zou Pieter echt de mol kunnen zijn?

Ik hoop van niet 😭#DeMol #DeMolBelgië #demol2018 #CafeDeMol pic.twitter.com/I2y80cMzol Lisa de Rycke(@ _lisaderycke_) link

Jeffrey (40) – De ‘J’

“Heb je mij gemist” kan ook naar Jeffrey wijzen. Nog voor de deelnemers bekend waren, verscheen de slogan dagelijks in andere VIER-programma’s. Zo droeg Jonas Geirnaert een t-shirt met de slogan in het programma ‘Control Pedro’ en ook in ‘Temptation Island’ dook de zin plots op toen Jeremy in beeld kwam. Bovendien was ook Jeroom te zien toen de slogan in beeld kwam. Allemaal mannen wiens naam met de letter J begint. Toeval? Misschien wel, misschien niet.

Daarnaast leek ook de voorstelling van Jeffrey in de trailer te verschillen van die van de andere deelnemers. Verdacht.

Jeffrey zijn introvoorstelling leek te verschillen van de anderen. Hij is vast en zeker DE MOL! #DeMol DeMolFan(@ DeMolFan1998) link

Joke - Mol in Tielt

Ook Jokes naam begint met een J, dus de theorie van hierboven is ook van toepassing op haar. Maar het is niet de J die haar het meest verdacht maakt.

Deze week stond in Tielt plots een reclamepaneel met een plattegrond van Mol. En laat Joke nu toevallig van Tielt afkomstig zijn. Als dat niet verdacht is, dan weten we het ook niet meer.

De plattegrond is niet het enige dat Joke verdacht maakt. Een oplettende kijker zag in de trailer het woord ‘Ulu’ verschijnen. Dat zou een verwijzing kunnen zijn naar een eiland in Papoea-Nieuw-Guinea. Op de Wikipediapagina van Ulu staat een hele lijst zoogdieren opgesomd. Toevallig, want Joke is dierenarts.

als je de trailer van #demol stopzet zie je links ULU (foto 1) naast 'heb je mij gemist ?' en Ulu is een eiland met zoogdieren en wie van de kandidaten heeft iets dieren te maken ? Joke uit Tielt dierenarts 🤔🤔🤔 #cafedemol #demol pic.twitter.com/D6AfbjvMd3 Vandenbroecke Arno(@ ArnoVdbroecke) link

Channy – De armband

Zouden de makers het hebben aangedurfd om al een tip te verstoppen in de groepsfoto van de deelnemers? Het lijkt gedurfd, maar met ‘De Mol’ weet je natuurlijk nooit. Channy’s armband lijkt wel heel erg op de letter ‘M’ volgens verschillende fans. De ‘M’ van Mol misschien?

.@opVIER Hebben we onze #demol al gevonden? De “M” van Mol? pic.twitter.com/X3R4AgPYHd Kjell King(@ kjelluptwieter) link

Een opmerkzame kijker zag ook hoe Channy en Lloyd lichtjes afweken van de rest in de trailer. De hoofden van Channy en Lloyd waren namelijk naar rechts gedraaid, terwijl alle andere kandidaten naar links gedraaid zijn.

Ik heb iets gezien. Na de 1e aflevering van de mol waren er 2 mensen die hun hoofd naar rechts gekeerd stond. Channy en Lloyd. Misschien de winnaar en de mol ? #DeMol Thibo Van Ingelgem(@ thibotski) link

Ver gezocht misschien, maar eens je het hebt gezien, krijg je het maar moeilijk uit je hoofd. Kijk hieronder nog eens naar de voorstelling van de kandidaten en zie hoe Channy en Lloyd als enigen naar rechts kijken.

Katrien - Anders uitgelijnd

Een andere oplettende twitteraar ziet hoe de naam van Katrien anders is uitgelijnd in de trailer. Maar ook de naam van Channy wijkt af van de rest.

Als je de foto's van de kandidaten over elkaar legt, dan zijn de namen van Channy en Katrien afwijkend uitgelijnd tov de rest. Toeval? #DeMol pic.twitter.com/6osFG9XF9X Compos Mentis(@ composMentls) link

De glazen water

Twitteraar Kevin heeft een bijzondere theorie. Volgens hem is Pieter de mol, omdat zijn glas water in het kennismakingsgesprek net buiten beeld staat. Steve en Jeffrey hebben geen glas. Zijn zij dan misschien de finalisten?

DIT IS MIJN THEORIE: STEVE, JEFFREY HEBBEN GEEN GLAS WATER EN PIETER ZIJN GLAS STAAT NET BUITEN HET SCHERM!?!? STEVE + JEFFREY = DE FINALISTEN EN PIETER = DE MOL????#GLAZENTHEORIE #DEMOL pic.twitter.com/f1zqSYRFcT Kevin R(@ KevinJRo) link

Bekijk hieronder nog eens de kennismakingsgesprekken met alle kandidaten.

Tot slot: wie staat op de foto op het kerkhof?