'De Mol' is nog niet begonnen, maar de ex-kandidaten hebben hun verdachten al klaar: "Het is iets aan haar gezicht" DBJ

22 maart 2018

07u36

Bron: VIER 0 TV De zoektocht naar de mol begint zondag pas, maar toch hebben enkele ex-kandidaten van 'De Mol' al elk een hoofdverdachte. Is de eerste indruk de juiste, of moeten ze na zondag hun strategie toch al aanpassen?

Sam

Wie? Wel, in het Café zondag dacht ik nog dat het Bahador was. Maar intussen ben ik al iets meer richting Katrien en Joke aan het kijken. Let the mindgames begin!

Waarom? Ik denk dat het iets is aan hun gezicht, misschien een iets meer geslepen aangezicht ofzo, het kan misleiding zijn, ik wacht op de eerste aflevering om mijn conclusies te trekken.

Waar ga je op letten? Waar ik zeker op let is het aandeel en de inzet van iedereen bij groepsactiviteiten. Daar zal de mol denk ik het hardste toeslaan. Ik zal toch zeker in de beginfase letten op elke strategische move.

Annelies

Wie? Een beetje moeilijk om zo op het eerste zicht een Mol aan te duiden. Pure gok: Pascale

Waarom? Ze kwam me heel zelfzeker over, heeft een leidinggevende functie, weet goed hoe ze met anderen moet omgaan en samenleven, ook op momenten wanneer er zich conflictsituaties voordoen.

Waar ga je op letten? Op hun lichaamstaal, hoeveel geld er in de pot wordt gebracht, of net niet. De gedrevenheid in proeven, hun uitspraken, hun omgang met andere kandidaten en hoe ze in de groep liggen.

Marzena

Wie? Het is heel moeilijk om zo snel speculaties te doen, maar mij zijn toch al twee mensen opgevallen. Katrien en Jeffrey.

Waarom? Katrien is event-manager en dus is haar job heel veelzijdig. Daarom zou ze de ideale mol kunnen zijn. Een mol die van alle markten thuis is, is denk ik altijd welkom. Jeffrey is iemand die in stresssituaties heel rustig kan blijven volgens mij. Ideaal voor een mol.

Waar ga je op letten? Ik heb een nieuwe theorie ontwikkeld. De belangrijkste opdracht van de mol is geen geld verdienen. Ik zal dus heel nauwkeurig de centen tellen die iedereen in de pot brengt. En bij de groepsopdrachten heb ik een participatie-factor bedacht om het geld mee te vermenigvuldigen. Ha! Had ik dat vorig jaar maar bedacht.

Robin

Wie? De dame bij de zeemacht. Pascale!

Waarom? Ze leek me heel kordaat en iemand die zich wel 3 weken staande zou kunnen houden tussen al de verdachtmakingen.

Waar ga je vooral op letten? Tijdens de afleveringen ga ik toch vooral letten op hoe iedereen zich focust tijdens de opdrachten. Na m'n ervaring van vorig seizoen kan je daaruit toch al heel wat info halen. Ik denk ook dat de jongere gasten het ver kunnen brengen in het spel.

Jessica

Wie? Pascale

Waarom? Ze weet volgens mij als de beste een goede sfeer te bewaren in een groep mensen. Hierdoor kan ze ook iedereen te vriend houden en misschien zo ook bespelen.

Waar ga je vooral op letten? Ik ga vooral mijn buikgevoel volgen. En verder vertrouw ik niemand.

Ben jij een Mollenvanger? Test je kennis over de voorgaande seizoenen in onderstaande quiz

1. Op zondag 25 maart start op VIER het zesde seizoen van De Mol. Wie won de vorige editie?

2. Na een tussenpauze van dertien jaar presenteerde Gilles De Coster (foto) het vierde seizoen van De Mol. Wie presenteerde de eerste drie seizoenen op Eén?

3. Het eerste seizoen van De Mol bracht ook nieuw leven voort. Twee kandidaten kregen na hun deelname een zoon die in 2000 is geboren. Wie was het koppel?

4. Het eerste seizoen werd eind 1998, begin 1999 bij ons uitgezonden. Magda Ral was toen saboteur. Wie was De Mol in het tweede seizoen, in voorjaar 2000?

5. Hét moment van De Mol 2017 was ongetwijfeld het vliegmeppen met een pannenkoek. Wie kroop toen in een glazen hok om dat daadwerkelijk te proberen?

6. De vijf voorgaande seizoen hadden telkens een andere locatie. Waar is het komende seizoen opgenomen? (Foto: Gilles Van Bouwel, de Mol van 2016).

7. Eén proef in het eerste seizoen wekte beroering. Dierenrechtenorganisatie Gaia eiste publiekelijke excuses toen een kandidate eigenhandig tijdens een overlevingstocht een dier moest slachten. Het onverdoofd slachten zelf, was niet op televisie te zien. Welk dier moest ze slachten?

8. Tom Lenaerts en Bart De Pauw bedachten ‘De Mol’ samen. Welke regisseur blikte de eerste reeks mee in?

9. De kandidaten van De Mol zamelden vorig jaar 15.000 euro in voor Music For Life. Hoe haalden ze het geld bij elkaar?

10. De 32-jarige Jeroen is een van de makers van De Mol. Hij heeft echter een veel bekendere broer die bij de Rode Duivels speelt. Wie?