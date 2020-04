‘De Mol’-afvaller blikt terug: “Allicht had ik het harder moeten spelen. Maar dat ligt niet in mijn aard”



Mark Coenegracht

19 april 2020

21u10 0 TV De kleinste van de groep kreeg in ‘De Mol’ de grootste teleurstelling te verwerken: als laatste voor de échte finale geconfronteerd worden met die verschrikkelijke rode duim. Het is net dat tikkeltje minder erg dan als eerste uit het spel te vliegen, maar het is wél bijzonder pijnlijk omdat je zo goed als zeker weet wie de mol is, maar je door details de finale wordt ontzegd. In dit geval speelde ook die ene vrijstelling die Jolien door keihard te liegen binnenhaalde, een heel grote rol. Christian geeft grif toe dat hij het misschien allemaal wat harder had moeten spelen. Al een eind voor de laatste eliminatie voelde hij de bui hangen. “Amai jongen… Ik ben genaaid. Let’s face it”, klonk het. Wij stelden Christian deze alles omvattende vragen:

Hoe voelde het om het spel te moeten verlaten, met de finale in zicht?

Christian: Dat was uiteraard heel jammer. Als je in deze fase van het spel bent geraakt, hoop je echt de je de finale kan meemaken. Er gaan uiteraard onmiddellijk veel dingen door je hoofd: heb ik foute beslissingen genomen, was ik te naïef, …

Had je het gevoel dat je mee zou spelen voor de overwinning?

Yes. Dat gevoel had ik inderdaad. Ik zat al enkele rondes op één persoon. Als je dus keer op keer niet afvalt, bevestigt dat telkens dat je in de goede richting zit.

Heb je bewust fouten gemaakt of acties vertraagd om medekandidaten te testen?

Dat is niet veel gebeurd. Ik was vrij zeker van mijn mol. Daardoor heb ik vooral gelet op de reacties van de mol zelf op alles wat iedereen zegde. Geen enkele proef is immers nieuw voor de mol die altijd voorkennis heeft. De mol heeft ook een groep-samenstelling in zijn of haar hoofd en zal dat ook willen beïnvloeden.

Hoe goed speelt de mol?

De mol speelt het fantastisch. Ik ben ‘grote’ fan (lacht). Elk jaar weer moet de mol een goede strategie hebben om onverdacht te kunnen mollen. Dit jaar is dat ook weer uitstekend gelukt.

Wat heb je onderschat?

Er zitten zeer goede leugenaars in het spel. Niet als ‘mol’, maar puur in het spel zelf om een opdracht te kunnen winnen. Soms ben ik wat naïef geweest en vertrouwde ik mijn medekandidaten, om er dan zelf beschoren vanaf te komen.

Wat heb je overschat?

Niets. Alles lag in lijn met mijn hoge verwachtingen.

Waar heb je spijt van? Wat had je anders moeten aanpakken?

Ik had het spel soms harder moeten spelen, zeg ik nu, maar misschien ligt dat niet in mijn aard.

Hoe heb je je voorbereid op de Mol?

Ik heb de vlaggen van de wereld bestudeerd (lacht). Elk jaar is er wel een proef waar het herkennen van vlaggen belangrijk kan zijn. Dit jaar niet helaas, dus een paar uur verloren voor niets.

Wat was jouw excuus om een paar weken van de wereld te verdwijnen?

Hier ben ik niet zo fier op. Ik heb iedereen wijsgemaakt dat ik een ‘ernstig zieke’ Erasmus-vriend in Zweden was gaan bezoeken. Door zijn ‘ziekte’ hebben we besloten om de gsm’s drie weken weg te leggen en in het moment te leven. En echt iedereen was daar mee weg.

Wat was het meest verrassende moment?

De uitkomst van de rode vuurpijl-opdracht. Salim vertrekt naar huis en er blijft iemand in het spel met zeer waardevolle info.

Wie gaat volgens jou het spel winnen en waarom?

De drie finalisten zijn alle drie beresterk, dus hebben het alle drie in zich. Ik heb wel een vermoeden wie het gaat winnen, maar dat hou ik voor mezelf. Wellicht wint de kandidaat die het langst op het juiste spoor zit.

Tot slot, wie is volgens jou de mol?

Ook dat hou ik voor mezelf. Ik ben heel zeker wie dat is, maar ik ga die naam hier niet noemen. Nog een weekje geduld.