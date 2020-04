‘De Mol’-afvaller bekent: “Tunnelvisie is mij fataal geworden” Mark Coenegracht

05 april 2020

21u20 0 TV Hij wist tot op het allerlaatste moment niet echt wie de mol was. Dat is gevaarlijk in deze fase van het tv-spelletje. En het is Salim dan ook fataal geworden. Hij moest als vijfde kandidaat ‘De Mol’ verlaten. Met opgeheven hoofd, maar ook met enige spijt. Wij stelden Salim deze alles omvattende vragen:

Waar is het fout gelopen? Wat heeft je de das omgedaan?

Ik denk dat de mol het spel heel goed speelt. Ik ben af en toe van verdachte moeten veranderen, wat toch wil zeggen dat de mol het goed doet. De proef vooraf in België maakte het ons ook niet gemakkelijk om de mol te vinden.

Je krijgt op het einde nog een extra kans van de mol om met geld naar huis te gaan. Ben je ingegaan op het aanbod?

Ik moest eerst en vooral even bekomen in de auto. Ik besefte daar en toen nog niet goed dat het afgelopen was. Opeens kreeg ik de boodschap en de vraag van de mol. Dat hielp wel om het abrupte afscheid te verzachten. Je ligt dan wel uit het spel, maar opeens ook weer niet. Maar daar mag ik uiteraard verder nog niets over verklappen.

Heb je zelf ook echt gemold?

Jezelf hier en daar verdacht maken hoort natuurlijk bij het spel. Al vind ik niet dat ik echt bewust gemold heb.

Hoe vervelend was het om het spel te moeten verlaten?

Het was vooral een vreemd gevoel. Er gaat heel veel door je hoofd. Vooral omdat je eigenlijk een groen scherm had en dan toch opeens tegen een rode duim kijkt. Maar het is en blijft een spel en ik ben een sportieve verliezer.

Wat heb je onderschat?

De band die ontstaat doorheen het spel. Je hebt elkaar nog nooit gezien, maar toch lijkt het snel alsof je elkaar al veel langer kent. Zo had ik het enorm moeilijk toen Gilles als eerste afvaller naar huis moest. Dat had ik op voorhand nooit gedacht.

Wat heb je overschat?

Ik dacht dat ik het moeilijker ging hebben met de controle los te laten. Ik weet op reis graag waar ik ben en waar ik naartoe ga. Dat was nu niet het geval. Ik heb alles op me laten afkomen.



Hoe kijk je terug op je deelname?

Er zijn vriendschappen voor het leven ontstaan. De band die het spel creëert tussen de kandidaten is onbeschrijfelijk. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om iedereen terug te zien. Ook de volledige ploeg achter het programma.

Wie gaat er volgens u het spel winnen?

De persoon met het rode scherm tijdens mijn eliminatie. Hij of zij heeft volgens mij wel een enorm voordeel op de andere kandidaten. Ik hoop er ook stiekem een beetje op dat mijn exit de persoon met het rode scherm richting finale stuwt. Zo heb ik het gevoel dat mijn exit niet voor niets is geweest. Maar ik gun het iedereen.

Wie is volgens jou de mol?

Een dooddoener: één van de vijf overblijvende en supersterk spelende kandidaten. Ik kijk er naar uit om de mol te ontmoeten.