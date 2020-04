‘De Mol’-afvaller bekent: “Nooit gedacht dat alles in zo'n razendsnel tempo zou gaan” Mark Coenegracht

12 april 2020

21u15 0 TV Ze raakte amper de trap op, ze hoorde een bellende gsm niet, ze zag kandidaat Bart niet in zijn kano op het water, ze deed het tegengestelde van wat moest: alle opeten namelijk. En dat vonden velen allemaal heel erg verdacht. Mols zelfs. Niet dus. Het was sauna-uitbaatster Dorien ten voeten uit. In de negende aflevering van ‘De Mol’ kreeg ze de gevreesde rode duim. Een exit die ze niet met haar klanten kon beleven, want door alle corona-maatregelen is haar centrum voorlopig gesloten. “Gelukkig hebben we al even een webshop die nu op volle toeren draait. ‘De Mol’ leeft hier ook nog hard, maar helaas niet live", vertelt Dorien. Wij stelden haar deze alles omvattende vragen.

Waar heb je spijt van? Wat heeft je de das omgedaan?

Spijt hebben, ken ik eigenlijk niet. Het is gegaan zoals het moest gaan, je kan er toch niks meer aan veranderen. Ik heb het spel gespeeld zoals het me daar het beste leek, achteraf is het dan natuurlijk makkelijk om te zeggen ‘oh had ik daar dit of dat’. Maar ik ben blij en trots op hoe ver ik geraakt ben, dat pakt niemand mij ooit nog af. Als ik één ding zou kunnen bedenken dat ik anders had moeten: de eliminatie in de vorige aflevering... Dat ging zo razendsnel dat we daar tactisch echt lomp gespeeld hebben.

Heb je zelf ook echt gemold? Je zag Bart niet in de kano, zitten, je at je te barsten samen met diezelfde Bart, je hoorde de telefoon niet rinkelen, noem maar op.

Ik heb nooit de intentie gehad om te mollen, maar er gebeuren zoveel dingen waardoor er vaak van alles misliep. In Griekenland zelf viel dat precies allemaal mee, maar als ik het nu op tv zie denk ik: ‘Maar Dorien toch, scheel mot!’ Dus, ik heb eigenlijk nooit express willen mollen, maar kon er natuurlijk af en toe wel gebruik (of misbruik) van maken.

Hoe vervelend was het om het spel te moeten verlaten?

Het is uiteraard nooit leuk om het spel te moeten verlaten, maar het is zo een ongelofelijk leuke reis geweest dat ik er met een heel fijn gevoel op terugkijk. Ik heb 9 prachtmensen mogen ontmoeten en een fantastische crew die ons iets ontzettends unieks heeft laten ervaren. Het was dus vooral geluk en trots dat overheerste bij mijn vertrek. Nu nog steeds trouwens. Mogen meedoen met ‘De Mol’? Dikke check op die bucket list!

Heb je de indruk dat alle kandidaten een mol-spelletje speelden en spelen?

Het zinnetje dat Gilles De Coster na de autoproef zei, beschrijft werkelijk alles: één glorieus fiasco. We hebben daar vaak moeten mee lachen. Wat er allemaal in die groep gebeurde op een dag, ongelofelijk. Het was die dag precies meer het spel ‘wie is de mol niet?’ Maar al bij al heb ik niet de indruk dat alle kandidaten een mol-spelletje hebben gespeeld. Er liep automatisch genoeg mis.

Wat heb je onderschat?

Ik dacht wel dat alles snel zou gaan, maar dat het in zo’n razendsnel tempo zou zijn, had ik nooit verwacht! Je moet wel echt weinig slaap kunnen verdragen en veel geduld hebben. Maar als je dan de crew ziet zwoegen dacht ik: och we hebben het zalig! En dat was ook hé, er werd werkelijk alles aan gedaan om ons daar de tijd van ons leven te bezorgen. Glansrijk geslaagd!

Wat heb je overschat?

Ik dacht dat ik mijn gsm zou missen. In het gewone leven gebruik ik die echt de hele dag door. Maar dat was helemaal niet het geval. Ik vond het net een fijne ervaring. Niemand kon online. Dat is echt veel fijner als je samen aan tafel gaat.

Hoe kijk je terug op je deelname?

Moeilijke vraag. Eerst dacht ik ‘de kandidaat die het meest in zijn of haar boekje schrijft’, maar zo werkt het niet, het is meer dan dat. En je moet natuurlijk ook een portie geluk hebben. De kandidaat die vorige week het rode scherm had, heeft wel heel veel info denk ik. Dat zou wel eens de winnaar kunnen worden.

Wie is volgens jou de mol?

Dat ga ik nog even voor mezelf houden, maar voor mij is de mol nog steeds diegene waar ik al mijn vragen tijdens mijn laatste eliminaties heb op ingezet.



