"De Marseillaise is mijn geheime wapen": Guga Baúl opent 'Beat VTM' met potje olijfolieworstelen

27 januari 2020

00u00 0 TV Het kostte hem een aantal gekneusde ribben, ontstoken duimen en gehavende tenen. Na honderd dagen training opent Guga Baúl (33) vanavond de 'Beat VTM'-duels met een potje Turks olieworstelen. "De Marseillaise is mijn geheime wapen."

"Dit is kak" en "dik tegen mijn goesting." Guga Baúl was op z'n zachtst gezegd not amused toen hij in september zijn 'Beat VTM'-uitdaging voorgeschoteld kreeg. Voorgeschoteld, want een keuze leek het niet echt. Niemand van de VTM-gezichten stond te springen om halfnaakt en overgoten met olijfolie een worstelwedstrijd aan te gaan met de 29-jarige Bilzenaar Sander, die - volgens het introductiefilmpje - vijftig kilometer per week loopt met een gewichtsvest. "Ik word gewoon niet graag met mijn rug tegen de muur gezet", vertelt Guga over dat moment. "Het was al snel duidelijk dat ofwel Kürt (Rogiers, red.) ofwel ik die opdracht zou moeten doen, en dat het eigenlijk iets te fysiek was voor Kürt. Dus daar stond ik dan. Gaandeweg beviel het worstelen me wel meer en meer, en begon ik er plezier uit te halen. Bovendien was de uitdaging om dameskapper te worden - die Kürt uiteindelijk kreeg -ook niet helemaal mijn ding. (lacht)"

Zes weken out

De bekende en onbekende Vlamingen kregen honderd dagen om zich voor te bereiden op hun uitdaging. Zo zal Julie Van den Steen apneuduiken, Freek Braeckman dernyfietsen en Mathias Coppens een torenkraan besturen. Voor Guga verliepen de voorbereidingen alvast niet vlekkeloos. Hij was amper met de trainingen begonnen of hij lag zes weken buiten strijd met gekneusde ribben. "Dat was geen pretje", aldus de West-Vlaming, die tijdens de vele uren training ook zijn beide duimen verstuikte. "Maar ook na de wedstrijd had ik last. Vooral van mijn tenen, ik dacht eerst dat ze gebroken waren. Toen ik 's avonds in bed lag, had ik zelfs pijn wanneer het laken mijn tenen raakte. Daags nadien kon ik er bijna niet meer op staan. Heel bizar, want na enkele dagen was die pijn helemaal weg. Ik denk dat het vooral mijn teennagels waren die hadden afgezien, door mijn voeten hard in de grond te zetten."

Die grond lag op een verlaten strand in Turkije, waar olieworstelen een nationale sport is. "Heel idyllisch allemaal, maar ik herinner me vooral dat we vroeg moesten opstaan", lacht Guga. "Om negen uur 's ochtends stonden Sander en ik al te worstelen."

Glibberig als een aal en in een strakke leren broek, zo krijgt Vlaanderen Guga vanavond te zien. Maar daar was hij niet mee bezig. "Ik was helemaal in the zone, zoals ze dat noemen. Vooraf was ik vreemd genoeg ook totaal niet zenuwachtig. Ik was alleen maar bezig met die wedstrijd en mezelf aan het oppeppen dat ik die zou winnen. Om de competitieve sfeer op te wekken, gebruik ik trouwens steeds hetzelfde trucje: de Marseillaise opzetten. Mijn pa komt uit Frankrijk (Guga's echte naam is Laurent Gaëtan Bailleul, red.) en het helpt om me te concentreren. Het Franse volkslied is echt een strijderslied."

'Down the Road'

De start van 'Beat VTM' had aanvankelijk een interessant kijkcijferwedstrijdje opgeleverd met Dieter Coppens' 'Down the Road' op Eén, maar door de VRT-staking wordt dat partijtje een week uitgesteld. "Die strijd zegt me niet zoveel", aldus Guga. "Ik heb liever een kleine groep kijkers die het oprecht leuk vindt, dan een gigantische groep die zonder reden kijkt. Bovendien ben ik zelf fan van 'Down the Road'. Eén van de deelnemers, Jamie, ken ik trouwens door een dancefestival in Oostende, dat ik presenteer. Een heerlijke kerel."

