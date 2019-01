‘De Luizenmoeder’ domineert de kijkcijfers TDS

10 januari 2019

12u03 0 TV ‘De Luizenmoeder’, de nieuwe komische fictiereeks van VTM, heeft zijn start duidelijk niet gemist. Met niet minder dan 814.000 kijkers voor de eerste aflevering schoot de reeks stevig uit de startblokken.

Het was voor VTM zelfs de beste fictiestart sinds het tweede seizoen van ‘Safety First’ eind 2014. Ze deden het daarmee beter dan het nieuwe ‘Viva Espana’ op Eén, dat 776.000 kijkers kon lokken. Nadien kon Holland-België ook stevig scoren voor de zender, met 550.000 kijkers.

Bij de VRT haalde ‘Dertigers’ gisteren opnieuw een half miljoen kijkers, terwijl de nieuwe fictie van Canvas, ‘Escape at Dannemora’, een matige start kende. Daarvoor haalde ‘De Weekenden’ met 260.000 kijkers wel zijn beste uitzending tot nog toe.

De andere zenders hadden vooral films in prime. VIER kon groeien dankzij ‘Ocean’s Eleven’, Q2 kon 132.000 kijkers bekoren met ‘National Security’. Vitaya haalde 108.000 kijkers voor ‘Far From the Madding Crowd’.