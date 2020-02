‘De Luizenmoeder’-actrice Hélène Devos kampt met bipolaire stoornis: “Ik hoop dat ik ooit zonder medicatie kan” Redactie

26 februari 2020

12u00

Bron: Knack/TV Familie 0 TV In ‘De Luizenmoeder’ speelt ze Kim, de mama van Youandi. Actrice Hélène Devos (30) woont en werkt in Amsterdam. Ze was genomineerd voor een Ensor, voor haar rol in de film ‘Belgica’, en nu zie je haar dus op VTM. Maar Hélène kampt ook met psychische problemen, zo vertelt de actrice openhartig in Knack.

Als kind voelde de ‘Luizenmoeder’-actrice al: er klopt iets niet met mij. Vanaf haar puberteit kreeg ze zware depressies. “Mijn vriendinnen dartelden in korte rokjes door de lente, jongens kwijlend achter hen aan”, aldus Hélène Devos. “En ik kon alleen maar denken: dit is zo dierlijk, ik kan hier niet in mee. Lang voelde ik een zekere afgunst. Ik wilde dat ik ook zo hard kon loslaten, me zo vrij kon voelen.” Ze kreeg te kampen met een angststoornis. “Ik werd bang voor sociaal contact, voor de straat oversteken, voor de telefoon. Ik werd zo vaak gebeld dat het mis was met mijn vader. Het is flink verbeterd, maar ik schrik nog altijd als de telefoon gaat.”

Ingebeelde depressie?

Hélène kreeg uiteindelijk dezelfde diagnose als haar vader: bipolaire stoornis. Ze denkt nu niet langer: wat scheelt er toch met mij? Ze denkt nu: hoe kan ik hiermee omgaan en hoe word ik gelukkig? “Ik hoop dat ik - mits genoeg ervaring, meditatie en yoga - op een bepaald moment zonder medicatie kan”, zegt de actrice in Knack. “Vroeger, wanneer ik weer eens kolkte van energie, klaar om de wereld over te nemen, dacht ik elke keer dat ik genezen was. Dat ik me de depressie gewoon had ingebeeld. Ondertussen weet ik beter. Het is niet evident om iets als bipolariteit te begrijpen en te accepteren, maar ik leer elke keer weer bij, zelfs in mijn donkerste periodes.”

Haar persoonlijke engel

Hélènes rollen in het theater zijn vaak getraumatiseerde of hysterische vrouwen. “Is het slim om telkens vrijwillig in dat potje te roeren? Ik weet het niet”, zegt ze. “In periodes waarin het me allemaal te veel is, droom ik er ook gewoon van om een hoeve te kopen en achter de kassa van de Delhaize te gaan zitten.” Ze heeft nu twee psychiaters. Plus een psychiatrisch verpleger en een ‘persoonlijke engel’: een zeer wijze ex-danser. “Hem zie ik wanneer de anderen geen tijd voor mij hebben”, zegt Hélène Devos. “Ik zou eigenlijk minstens tweemaal per maand iemand moeten zien, maar vaak gaan er maanden voorbij zonder hulp of opvolging. Vroeger soms jaren.”