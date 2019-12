‘De Leukste Kandidaat ter Wereld’ verliest net voor de eindmeet in ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

16 december 2019

22u50 28 TV De leukste kandidaat van het zeventiende seizoen is dus niet ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Jammer voor het moppenniveau van de volgende finale-avonden. Wél goed voor het niveau van de quiz. Het gelukskoffertje van de komiek bleek bij zijn derde finale leeg. “We gaan je missen”, klonk het oprecht bij Erik Van Looy.

Philippe Geubels spartelde zich door de vorige twee finalebeurten en won bij zijn eerste finale naar eigen zeggen zelfs heel onverdiend. Bij zijn derde aantreden hinkte de komiek al snel hopeloos achterop. In de finale pruttelde Geubels nog netjes tegen, maar ondanks tien goede antwoorden, tegen slechts vier voor Terryn, speelde de Bazart-zanger met de vinger in de neus uit. Elke vezel van de komiek zijn lijf schreeuwde uit dat hij héél erg blij was dat hij er van af was, maar hij beperkte zich tot de historische woorden “Ik ben overmand door emoties.” Al was daar niks van te zien.

Nieuwkomer Lotte Vanwezemael trok bij haar terugkeer het spelniveau meteen met een ruk de hoogte in. Dat vertaalde zich ook in de tussenstanden. Al had ze ook wat geluk. Met nog twee afleveringen voor de grote finale-avond blijven er twee mannen en twee vrouwen over.

Deze vierde finale-aflevering blonk niet zozeer uit in spanning of sensatie, wel in leuke momenten. Zo lieten Mathieu en, jawel Philippe Geubels, ongevraagd zien hoe lenig ze zijn door moeiteloos een been achter hun hoofd te leggen. En Philippe daar nog aan toevoegde dat ‘de pornosnor’ (verwijzend naar de vriend van Lotte, red.) dat niet kan.

Jurylid Jan Jaap zorgde op zijn beurt voor een hilarisch stukje tv door in de uitzending naar Niels Destadsbader te bellen en voor een paar minuten perfecte onzin te zorgen.

De leukste quotes

Jan Jaap Van der Wal (nadat Lotte Vanwezemael haar boek ‘Doe ik het goed?’ aan Erik Van Looy heeft gegeven): “Als je te lang een erectie hebt, moet je er met dat boek op slaan.”

Jan Jaap (over de kandidaten): “Het is een sprookje. Fantastisch. Prachtig kleine zeemeermin, de prins op het witte paard. En Shrek is er ook.”

Philippe Geubels (terwijl hij tegenover Mathieu Terryn, met baard en veel te grote, witte trui, zit): “Ik ben heel blij om met Jezus in de finale te zitten.”

Kantelmomenten

Het spel valt in zijn definitieve plooi tijdens de puzzelronde. Mathieu en Lotte spelen snel en zeer accuraat, Philippe ziet de afkortingen niet. In de fotoronde moet Geub helemaal afhaken.

Dat Geubels ook gestudeerd heeft bewijst hij in de filmpjesronde, waarin hij vijf goede antwoorden afvuurt over ‘Patser’. Mathieu houdt het bij drie goede antwoorden bij zijn filmpje, waarop Lotte 40 seconden wegkaapt en haar overwinning lijkt beet te hebben.

In de finale houdt Geubels het duidelijk voor bekeken. Hij wordt niet de nieuwe Slimste Mens.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Lotte Vanwezemael 346 sec.

2. Mathieu Terryn 313 sec.

3. Philippe Geubels 196 sec.

Nieuwkomer

Thomas Huyghe keert terug. Hij neemt het op Lotte Vanwezemael en Mathieu Terryn.