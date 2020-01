‘De Kotmadam’ houdt ermee op: "Als we terugkeren, dan met een volledig andere invalshoek" DBJ

29 januari 2020

00u00 0 TV Na 25 seizoenen en meer dan 350 afleveringen wordt vandaag de allerlaatste scène van 'De Kotmadam' ingeblikt. Het einde van een stukje televisiegeschiedenis, want geen enkele Vlaamse reeks liep langer. "Zeg nooit nooit", klinkt het bij VTM en de makers over een mogelijk vervolg. Maar concreet is daar nog niet over nagedacht. "Het verhaal zoals we het nu kennen, is verteld."

De allerlaatste scène van 'De Kotmadam' zal, net als de duizenden voorgaande scènes, worden opgenomen in de RV-studio's in Mechelen. Het einde van een tijdperk voor hoofdrolspelers Katrien Devos (68) en Mark Verstraete (71). Zij gaven 351 afleveringen en 29 jaar lang gestalte aan het Leuvense koppel Jeanne en Jef. "We hebben altijd gezegd dat het 25ste seizoen het laatste zou zijn, dus we hebben met de acteurs afgesproken dat we dit moment gaan vieren als het einde", vertelt 'De Kotmadam'-bezieler René Vlaeyen. Toch zet hij de deur voor een mogelijk vervolg nog op een kiertje. "Zeg nooit nooit, er kan altijd iets onverwachts gebeuren. Maar áls we terugkomen, zal dat met een volledig andere invalshoek moeten zijn. Het verhaal zoals we het nu kennen, is verteld."

Zo'n drie decennia geleden - op 30 december 1991 - ging de reeks rond de Leuvense snoepverkoopster, haar luie echtgenoot en vijf inwonende studenten van start. Een bijzondere datum voor VTM, bleek achteraf. Op die dag zagen zowel 'Familie' als 'De Kotmadam' het levenslicht. De eerste reeks is tot op heden de langst lopende soap in Vlaanderen, de tweede de langst lopende komische Vlaamse serie.

Kijkcijferkanon

Van bij de start sloeg 'De Kotmadam' - gemaakt als tegenhanger van 'F.C. De Kampioenen' - in als een bom. Op zijn hoogtepunt lokte de sitcom wekelijks 1,9 miljoen kijkers. Ondertussen is de reeks al lang niet meer het kijkcijferkanon dat het begin jaren 90 was, maar de evergreen heeft nog steeds een trouwe schare fans. "Het geheim van 'De Kotmadam' zit volgens mij in de kwaliteit van de verhalen, dat is nog steeds het belangrijkste", zegt Vlaeyen. "Goeie comedy schrijven is aartsmoeilijk, en het is geen sinecure om bijna vierhonderd verhalen te verzinnen, waar mensen het de volgende dag over hebben."

Ook de originele personages dragen volgens Vlaeyen bij tot het succes. "Ik denk dat de meeste Vlamingen Jeanne, Jef en huisvriend Odilon (gespeeld door de in 2012 overleden Odilon Mortier, red.) wel kennen. Het zijn fijne personages, maar daarnaast hebben we het voordeel dat we ook steeds nieuwe figuren kunnen aanvoeren. Alle studenten studeren op een bepaald moment af en dan worden ze vervangen door nieuwe. Met eigen verhaallijnen. Zo is de reeks doorheen de jaren fris gebleven."

Bekende 'studenten'

Sinds de start van 'De Kotmadam' passeerden al 29 studenten de revue, voor velen van die jonge acteurs betekende een rol in de reeks de springplank voor hun carrière. Geert Hunaerts (47) speelde tussen 1994 en 1998 bijvoorbeeld Jo De Becker, een student Geneeskunde en een echte flierefluiter. Twintig jaar later is hij nog steeds elke dag te zien in 'Thuis' als notaris Peter Vlerick. Ook Tine Van den Brande, Tom Van Landuyt, Britt Van Der Borght en Aron Wade zetten via 'De Kotmadam' hun eerste stapjes in de televisiewereld.

Jelle Cleymans (34) dook eveneens op in de reeks, maar niet als student. Op twaalfjarige leeftijd vertolkte hij het pientere kereltje Pieter, die elke aflevering langskwam in 'Het snoephuisje' van madam Jeanne.

Even werd er geopperd om de reeks af te sluiten met een film, maar die piste is inmiddels afgesloten. "Voor een film zouden we onvermijdelijk buiten de muren van de studio moeten treden", vertelt Vlaeyen. "Een grote kost, maar het zou ook vreemd aanvoelen voor de kijker. Geen enkele afleveringen werd namelijk buiten de studio opgenomen. Nee, laat ons dan maar met een typische 'De Kotmadam'-aflevering afsluiten."

Wanneer het 25ste seizoen te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.