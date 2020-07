‘De Kleine Man’ uit ‘De Ideale Wereld’ acteert in nieuwe webreeks: “Maar later wil ik graag olijfboer worden” BDB

01 juli 2020

10u32

Bron: NB 0 TV Tuur De Baere (12), die razend populair werd als de cynische ‘Kleine Man’ in ‘De Ideale Wereld’, is deze zomer te zien in de nieuwe webreeks ‘Cyclomax’. “Maar ik weet nog niet of ik later acteur wil worden", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

In ‘Cyclomax’ strijdt Tuur samen met Nilou Hemat (10) tegen de lange files en moedigt hij iedereen aan om vaker de fiets te nemen. Elke woensdag is er een gratis aflevering te bekijken via cyclomax.jeugdfilm.be. Het is de tweede rol voor de 12-jarige, die net z'n lagere school heeft afgemaakt. Op z'n 9de veroverde hij de harten van de Canvas-kijkers toen hij als ‘De Kleine Man’ in ‘De Ideale Wereld’ onverbloemd z’n mening gaf over de actualiteit.

Toch droomt Tuur niet van een acteercarrière. “Ik wil graag olijfboer worden”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Dat idee heb ik gekregen toen ik naar ‘Boer zkt vrouw - De wereld rond’ heb gekeken. Dan mag ik in een mooi, warm land wonen en olijfjes plukken. Ik vind olijven wel lekker. Of ik later acteur wil worden, weet ik nog niet zo goed.”