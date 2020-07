‘De Kampioenen’ maken kerstspecial als waardig tv-afscheid: “Een eenmalig eerbetoon aan Johny”

TV

Na het overlijden van Johny Voners zagen veel collega’s het niet zitten, maar afgelopen weekend liet acteur Jaak Van Assche weten dat er toch een plan in de pijplijn zit om ‘De Kampioenen’ een vervolg te geven. En we weten nu ook hoe dat voorstel eruit ziet: de voltallige ploeg achter de succesreeks wil nog één laatste keer samenwerken aan een kerstspecial. Mét Marijn ‘Boma’ Devalck erbij, die eerder niet wilde meedoen. “Dit wordt een pakkende reünie”, licht hij een tipje van de sluier op in Dag Allemaal.