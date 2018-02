'De Infiltrant', een politiereeks met een hoek af MC

05 februari 2018

07u30 1 TV Een politiereeks met een hoek af, gebaseerd op waargebeurde feiten. Dat is 'De Infiltrant', waar VTM vanaf vanavond mee uitpakt. Met Geert Van Rampelberg in zijn eerste échte hoofdrol, als oplichter die door de flikken wordt geflikt.

De realiteit is altijd sterker dan de best verzonnen fictie. En dus heeft de VTM-reeks 'De Infiltrant' alles om te scoren. Het scenario is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Kris Daels, die als undercoveragent meewerkte aan de langste infiltratieoperatie ooit in België. In de reeks wordt oplichter Danny Desmedt door Marc Potvin, directeur bij de federale politie, onder druk gezet om te infiltreren in de organisatie van Freddy Bernaerts. In ruil voor informatie zullen de klachten tegen Danny vervallen. Of dat is toch wat hem beloofd wordt. Danny wordt tegen wil en dank beste vriendjes met Freddy, maar raakt helaas ook verwikkeld in een machtsstrijd met Lars, zijn vorige rechterhand. Tot overmaat van ramp wordt hij ook nog eens tot over zijn oren verliefd op zijn contactpersoon bij de politie, Karen Hofman.

"Er is een hoek af aan 'De Infiltrant'", knikt regisseur Joël Vanhoebrouck. "Het is wel degelijk een misdaadverhaal, maar niet zoals we het kennen. Dit is een reeks over klungels en de resultaten van hun geklungel. De hoofdrolspelers zijn niet de stoere, harde gasten die je in zo'n serie zou verwachten. Het zijn eerder sympathieke mensen die helaas alleen maar domme dingen doen. Precies daarom ga je als kijker van hen houden, denk ik."

Schlemielig

Voor Geert Van Rampelberg - bekend van successen als 'Dubbelleven', 'Clan' en 'Code 37' - is dit zijn eerste échte hoofdrol in een tv-reeks. En dat na tien jaar carrière. Toch ligt hij er niet wakker van. "Ik doe de dingen liever op mijn eigen ritme. Ik grijp kansen wanneer ze zich aandienen en probeer niets te forceren. Als het sneller was gegaan, had ik dat niet prettig gevonden. Bovendien waren de rollen die ik speelde in 'Dubbelleven', 'Clan' en 'Code 37' stuk voor stuk sleutelfiguren, al waren ze misschien niet opvallend", aldus de 42-jarige acteur.

Het wordt trouwens ook weer genieten van de straffe Dirk Roofthooft. Hij heeft een pruik op om zich nog beter in te kunnen leven in de wat schlemielige Freddy Bernaerts, en lijkt zo weggeplukt uit de groezelige jaren tachtig en negentig. Benieuwd wie in deze reeks - die drijft op drama, spanning, actie en humor - aan het langste eind trekt.

Geert Van Rampelberg als Danny Desmedt

Oplichter Danny heeft al een tijd in voorarrest gezeten. Opnieuw lopen er enkele klachten tegen hem, waardoor de cel lonkt. In ruil voor immuniteit treedt hij voor de federale politie op als infiltrant. Danny is een kleine oplichter, maar dat maakt hem geen gewetenloze opportunist. Zo zorgt hij onder andere voor zijn bejaarde moeder. Hij is charmant en overtuigend, gewapend met een gulle lach en vlotte babbel.

Natali Broods als Karen Hofman

Karen Hofman is commissaris en de adjunct van directeur Potvin. Een integere agente met respect voor de regels, wat haar haast onvermijdelijk in conflict zal brengen met haar chef. Dat ze ook meer en meer sympathie begint te koesteren voor Danny, maakt het er niet eenvoudiger op.

Peter Van Den Begin als Marc Potvin

Potvin is directeur bij de federale gerechtelijke politie. Hij is berekend, intelligent en wil als carrièreman de post van commissaris-generaal. Potvin wil Freddy Bernaerts dan ook absoluut pakken.

Wouter Hendrickx als Lars Devuyst

Lars deelt één passie met Freddy: geld verdienen. Hij is het ook die Freddy zijn illegale bijverdienste aanpraat. Wanneer Lars beslist om drugs te transporteren in een paardenkar, loopt dat faliekant af. Danny neemt zijn plaats in, maar wanneer Lars vrijkomt, moeten de drie samenwerken.

Dirk Roofthooft als Freddy Bernaerts

Freddy is een selfmade man met een transportbedrijf. Zijn trucks rijden door heel Europa en vervoeren alles, van verse vis tot vliegtuigonderdelen. En geregeld ook een lading drugs. Freddy wil maar één ding: winst maken.

Doen ook mee: Barbara Sarafian, Oscar Willems, Joren Seldeslachts, Günther Lesage, Reinhilde Decleir, An Miller en Evelien Van Hamme.

'De Infiltrant', VTM 21.50 uur