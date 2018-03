'De Infiltrant' brengt ode aan deze iconische filmklassieker SD

12 maart 2018

06u00

Bron: VTM 0 TV Geert Van Rampelberg en Wouter Hendrickx hebben vanavond in 'De Infiltrant' allebei een verband op hun neus, een kleine hommage aan 'Chinatown', de klassieke film noir van Roman Polanski uit 1974.

Daarin was het Jack Nicholson die na een aanvaring met een gangster de rest van de film met een pleister op zijn neus rondliep.

Het zit er bovenarms op vanavond, want na een kort optreden in aflevering 1, keert Wouter Hendrickx terug als Lars, de handlanger van Freddy Bernaerts (Dirk Roofthooft). Lars werd in aflevering 1 in Spanje opgepakt voor drugssmokkel, en is nu weer vrij gelaten. Hij wil zijn positie bij Freddy terug. Maar die heeft de laatste maanden een nieuw hulpje, Danny (Geert Van Rampelberg). Lars zet de grove middelen in om Danny opzij te schuiven.

'De Infiltrant', vanavond bij VTM om 21u40