'De Ideale Wereld' maakt een eigen reclamecampagne voor Oxfam en het resultaat is subliem DBJ

14 februari 2018

13u09

Bron: VRT 0

De internationale hulporganisatie Oxfam is in nauwe schoentjes terechtgekomen; vorige week raakte bekend dat medewerkers van Oxfam, onder wie ook een Belg, een paar jaar geleden seksfeestjes hebben georganiseerd met prostituees in Tsjaad en Haïti - op kosten van de organisatie. Dat doet niets af aan het werk van Oxfam, maar het zorgde er wel voor dat ze hun reclamecampagne een tikkie moesten wijzigen.