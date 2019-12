‘De Ideale Wereld’ bezorgt de VRT een boete van 10.000 euro KDL

04 december 2019

14u37

Bron: Showbizzsite 0 TV De VRT moet een boete van 10.000 euro betalen wegens het niet naleven van de regels voor sponsorboodschappen. Dat heeft de Vlaamse Regulator voor de Media bekendgemaakt.

De boete wordt de openbare omroep opgelegd door een fragment dat te zien was in de uitzending van ‘De Ideale Wereld’ van 5 september. Daarin werd een sponsorboodschap voor een van de krasloten van de Nationale Loterij uitgezonden. Volgens de Vlaamse Regulator voor de Media zette de boodschap de kijkers van ‘De Ideale Wereld’ aan tot consumptie, en dat is verboden. Omdat het niet de eerste keer is dat de VRT zich niet aan de regels houdt, bedraagt de boete nu 10.000 euro. Eerder dit jaar werd Canvas al een gelijkaardige boete van 7.500 euro opgelegd.