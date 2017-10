'De Dokter Bea show': zo zal de seksles op Ketnet verlopen 14u58

Bron: Belga 0 Ketnet TV Jeugdzender Ketnet pakt vanaf vrijdag 13 oktober uit met de 'De Dokter Bea show'. In dat programma gaat dokter Bea, gespeeld door actrice Eva Van der Gucht, twaalf weken lang op zoek naar antwoorden op vragen van jongeren over seksualiteit, liefde en relaties. De zender stelde het programma vandaag voor op de campus van de VUB in Brussel.

De Dokter Bea show is een "vrank en vrij programma boordevol informatie over relaties en seksualiteit, dat educatief en wetenschappelijk onderbouwd is, met een flinke dosis humor en een vleugje muziek en show", luidt het. Het programma is gericht op 9- tot 12-jarigen en staat daarom ook vrijdagavond geprogrammeerd om 19 uur.





Lees ook Dokter Bea geeft seksles op Ketnet

Elke aflevering vertrekt van een vraag van een jongere. Komen onder meer aan bod: verliefd zijn, kussen en vrijen, seks op sociale media en internet, grensoverschrijdend gedrag en homoseksualiteit. Onder het motto "geen vraag is te gek" gaat dokter Bea geen onderwerp uit de weg. Bij het beantwoorden van de vragen krijgt ze hulp van collega's, onder meer gynaecologen, psychologen, maar bijvoorbeeld ook een uitbaatster van een vrouwvriendelijke erotiekboetiek. Elke week is er ook een panelgesprek met jonge mensen tussen 15 en 19 die praten over hun persoonlijke ervaringen. Dokter Bea zelf praat daarnaast elke week via skype met een BV. Passeren onder meer de revue: Sean Dhondt, Jani Kazaltzis, Tayana Beloy en Gers Pardoel.

Ketnet In De dokter Bea show geeft dokter Bea antwoord op alle vragen over de puberteit en seksualiteit. Geen enkele vraag is te gek! Vanaf 13 oktober elke vrijdag om 19 uur op Ketnet en in de Ketnet-app.

"Ketnet heeft een programma gemaakt over puberteit en seksualiteit. En dat werd tijd", zegt netmanager Maarten Janssen. Volgens Janssen blijft relationele en seksuele vorming in de praktijk niet altijd evident. "Voor veel volwassenen blijft het moeilijk om met kinderen te praten over seksualiteit. Bij Ketnet willen we kinderen helpen bij het opgroeien. En dus is het niet meer dan logisch dat we ook ons steentje bijdragen aan hun seksuele en relationele vorming."







De zender noemt 'De Dokter Bea show' een 'gedurfd en geëngageerd programma' en ging naar eigen zeggen niet over een nacht ijs om het te maken. Ketnet deed onder andere een beroep op specialisten van Sensoa en het Vlaams service- en expertisecentrum rond seksuele gezondheid. Sensoa maakte bovendien kant- en klare lessenpaketten die aansluiten bij het programma. Heel wat informatie is ook terug te vinden op ketnet.be en ketnetvoorouders.be.

De Dokter Bea Show is gemaakt door productiehuis De Mensen en gebaseerd op het Nederlandse format 'De Dokter Corry Show'. Eva Van der Gucht neemt de rol van dokter Bea voor haar rekening. Van der Gucht is bekend van haar rol in de film 'Iedereen Beroemd', die genomineerd werd voor een Oscar. "Het programma brengt meer dan louter 'seksuele voorlichting', we gaan ook in op hedendaagse thema's die daarbij komen kijken. We geven een brede kijk op de leefwereld van jongeren en de manier waarop zij vandaag naar die onderwerpen kijken", zegt Van der Gucht over het programma. "De Dokter Bea show" is vanaf vrijdag 13 oktober twaalf weken lang op vrijdag om 19 uur te zien op Ketnet.