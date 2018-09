'De Dag' wint prestigieuze Europese fcitieprijs DBJ

17 september 2018

18u42 0 TV 'De Dag', de fictiereeks van Jonas Geirnaert en zijn vriendin Julie Mahieu, heeft de prijs voor Beste Europese fictiereeks in de wacht gesleept op het Franse fictiefestival van La Rochelle.

'De dag' maakte deel uit van de officiële competitie, samen met 9 andere Europese fictiereeksen. Regisseur Gilles Coulier was samen met showrunners en scenaristen Jonas Geirnaert en Julie Mahieu aanwezig om de reeks voor te stellen aan het Franse publiek. Het festival, waar meer dan 50 fictieprojecten werden voorgesteld, bestaat al twintig jaar en is één van de meest gerenommeerde festivals in Frankrijk. 'De Dag' werd eerder dit jaar op Telenet Play More uitgezonden en zal vanaf begin 2019 te zien zijn op VIER.

De reeks gaat over een kleine stad die wordt opgeschrikt door een uit de hand gelopen bankoverval. Een dag lang ontspint zich een uitermate spannend en verrassend kat-en-muisspel tussen politie en gijzelnemers. Afwisselend toont de reeks het standpunt van politie en pers en dat van de bankovervallers, de slachtoffers en hun familieleden. De kijker leert al snel dat niet alles is wat het lijkt en ontdekt bij iedere aflevering een nieuw stuk van de puzzel.