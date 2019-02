‘De Dag’ werd al in 32 landen verkocht MVO

01 februari 2019

06u54 2 TV ‘De Dag’, de goedbekeken Vlaamse fictiereeks van Vier, is al verkocht aan 32 andere landen.

De reeks zal in nog een pak andere Europese landen vertoond worden, maar ook in Australië werd er al een deal gesloten. Het is waarschijnlijk dat er nog meer landen zullen volgen, gezien er ook met Azië gesprekken gevoerd worden.

‘De Dag’ varieert om de aflevering van standpunt, en vertelt over een politieteam dat gijzelaars probeert te bevrijden uit een bank, maar ook het verhaal van de gijzelnemers zelf.

De absolute kampioen qua verkoop is momenteel de serie ‘Vermist’. Die werd aan 92 landen doorverkocht.