‘De Container Cup’ scoort in het buitenland: format verkocht aan Amerika en Frankrijk TDS

09 mei 2020

09u05

Bron: SBS 2 TV Het nieuwe VIER-programma ‘De Container Cup’, waarin Belgische topatleten en Bekende Vlamingen het tegen elkaar opnemen in een zevenkamp, scoort niet alleen in Vlaanderen. Na twee weken op de buis is het format van productiehuis Woestijnvis reeds verkocht aan tv-makers in Amerika en Frankrijk.

Daarnaast lopen er nog gesprekken met andere geïnteresseerde buitenlandse producenten voor de aankoop van het format. ‘De Container Cup’ wordt gekenmerkt door de opvallende commentaren van Pedro Elias en Wesly Sonck en weet in Vlaanderen behoorlijk veel kijkers te bekoren. En binnenkort kunnen dus ook Amerikanen en Fransen zich laten meeslepen door de prestaties van atleten en bekende gezichten.

In ons land geven onder meer de broers Borlée, Simon Mignolet, Greg Van Avermaet en Mathieu van der Poel de komende dagen nog het beste van zichzelf in de container. Op dit moment staat Oliver Naesen op de eerste plaats in het klassement. De tweede plek is voor Dirk Van Tichelt en Victor Campenaerts vervolledigt de top 3.

LEES OOK:

Erik Van Looy haalt schouder uit de kom in ‘De Container Cup’ en lost het probleem zélf op

Topsporters bekampen elkaar op Steenberg voor ‘De Container Cup’: “Om toch nog een beetje sport op tv te krijgen”