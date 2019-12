“De Cock met C-O-C-K” is terug: nieuwe serie ‘Baantjer’ gaat vandaag van start MVO

30 december 2019

07u37

Bron: ANP 0 TV Kijkers kunnen vanaf vandaag op de Nederlandse zender RTL en Videoland genieten van de nieuwe avonturen van rechercheur Jurriaan de Cock in ‘Baantjer, Het Begin’. De serie speelt zich, net als de film die eerder dit jaar in première ging, af in de jaren ‘80 en kosten noch moeite werden gespaard in de productie. De acteurs waarderen het risico dat is genomen om flink uit te pakken voor de serie, zonder van tevoren te weten of mensen massaal gaan kijken.

“Het is erg duur om te maken. Het speelt zich af in Amsterdam 35 jaar geleden. Maar vrijwel alles wat je ziet is nagemaakt. Bijna niets is opgenomen in Amsterdam. Zo’n budget wordt eigenlijk alleen maar uitgetrokken voor grote films”, schetst hoofdrolspeler Waldemar Torenstra. “Het risico dat RTL en Videoland nemen om dat te doen, is echt bewonderenswaardig.”

De mogelijkheid om de hoofdstad in de jaren ‘80 neer te zetten, was voor Waldemar een belangrijke reden om ja te zeggen tegen de rol van De Cock. “Ik zag het als een kans om in die tijd te stappen en met fantastische makers een realistisch beeld daarvan te schetsen. De naam Baantjer brengt natuurlijk wat financiële ruimte met zich mee om het avontuur goed aan te pakken.”

De Cock krijgt in de serie een nieuwe partner, de uit de Bijlmer overgeplaatste Andy de Ruiter. Voor Yannick Jozefzoon, die Andy speelt, was het “heel vet” om terug te gaan naar een tijd die hij zelf nooit heeft meegemaakt. “Zodra je op de set kwam, was je terug in de jaren ‘80. Van de kleding tot de typemachines op het kantoor. Je hoefde er als acteur niet zo veel voor te doen, alles was er al.”

Ook Lisa Smit, die de rol van Pien Montijn vertolkt, was nog niet geboren in de tijd dat Baantjer het begin zich afspeelt. De outfits van Pien hielpen de actrice om het jaren ‘80-gevoel aan te wakkeren. “Ik begin me een ander mens te voelen als ik bepaalde kleren aan heb, dus voor mij was dat wel heel belangrijk.”

De acteurs keken dan ook graag naar de originele Baantjer-serie, die van 1995 tot en met 2006 werd uitgezonden. Lisa kan zich een verhaallijn nog goed voor de geest halen. “De aflevering ging over een seriemoordenaar die het op roodharige vrouwen gemunt had. Een van de politievrouwen in het team had natuurlijk rood haar, dus dat vond ik heel eng.” Yannick zat als kind elke vrijdagavond “met natte haartjes op de bank”. “Baantjer is echt een begrip in Nederland.”

Voor Waldemar was het belangrijk om niet Piet Römer, de originele De Cock, na te doen. “Piet Römer is gewoon een instituut, dus het is heel eervol dat ik de rol mag spelen en dat ze denken dat je het kan. Ik ben wel blij dat het zich voor Baantjer afspeelt, zodat ik niet hoef te doen wat hij deed, want dat had ik nooit zo goed gekund. Nu is het een soort puzzel. Is het geloofwaardig dat mijn Jurriaan de Cock later doorgroeit naar Piets Jurriaan de Cock?”

Die puzzel zou Waldemar nog best verder willen uitdiepen in een eventueel tweede seizoen. “Als er goede verhaallijnen komen - dus een goed script - en hetzelfde team wil het nog een keer doen dan wil ik daar wel over nadenken”, zegt de acteur. “Maar eerst moeten we maar eens zien of de mensen het net zo leuk vinden.”

Baantjer het begin is vanaf maandag te zien bij Videoland. De eerste twee afleveringen worden maandagavond uitgezonden op RTL 4 en daarna wekelijks op zondagavond. Ook Thom Hoffman, Tygo Gernandt, Barbara Sloesen en Birgit Schuurman zijn te zien in de serie.