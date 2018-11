‘De Buurtpolitie’ pakt uit met Sinterklaasspecial DBJ

29 november 2018

16u20 0 TV Na een succesvolle kerstspecial vorig jaar, pakt “De Buurtpolitie’ dit jaar ook uit met een Sinterklaasspecial. Die zal meer dan een uur duren en wordt uitgezonden op 1 december.

In de aflevering roept commissaris Roger Berckmans iedereen bij elkaar voor een briefing. Naar aanleiding van de Sint, die in het land is en het Sinterklaasfeest dat ‘s avonds doorgaat in de buurt, heeft hij een actie bedacht: Operatie Mandarijn. De agenten gaan de buurtbewoners belonen voor hun goed gedrag. Alles verloopt goed tot ineens het bericht binnenkomt dat Sint en Piet ontvoerd zijn. Het korps doet zijn uiterste best om de twee op tijd terug te vinden voor het grote feest. Iedereen staat voor een raadsel, behalve één iemand.

Na de succesvolle Kerstspecial vorig jaar, brengt ‘De Buurtpolitie’ voor het eerst een Sinterklaasspecial. De Kerstspecial haalde vorig jaar 677.783 kijkers.