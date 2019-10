‘De Buurtpolitie’-nieuwkomer Idalie Samad: “Ik ben vrijgezel, en da’s helemaal oké” Redactie

04 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 4 TV Voor hetzelfde geld was ‘De Buurtpolitie’-nieuwkomer Idalie Samad (23) écht bij de politie gegaan, maar toen ontdekte de half-Iranese dat je in ons land musical kan studeren. Een openbaring. Al dachten haar ouders daar anders over. De actrice vertelt er alles over in Dag Allemaal.

Nour is één van de vier nieuwe stagiairs in ‘De Buurtpolitie’. Een stoere dame met tatoeages die weet wat ze wil. “Zelf ben ik lang niet zo ruig, hoor”, zegt Idalie. Al heeft ze ook wel twee tattoos. “Eerst liet ik een oog op mijn rechterwijsvinger zetten. Gewoon, omdat ik dat heel erg mooi vind. Ik heb zopas een tweede laten zetten, het symbool van gelijkheid, op mijn rechterschouder.”

Geld besparen

Dat door de komst van Idalie en haar collega-­nieuwkomers andere acteurs moesten vertrekken, daar piekert ze niet over. “Ik denk niet dat ze mij iets kwalijk nemen”, zegt ze. “Op internet schrijven fans dat ze liever de oude garde zien blijven, maar dat vat ik niet persoonlijk op. Ik kan best goed om met kritiek.”

Als Idalie niet aan het werk is, gaat ze vaak op stap met vrienden. Al is ze ook graag alleen. “Ik geniet daarvan, ik heb de behoefte niet om voort­durend omringd te zijn door anderen.” Een relatie heeft ze momenteel niet. “Ik ben vrijgezel en dat vind ik helemaal oké”, zegt ze. “Het komt wanneer het komt, ik ben daar echt niet mee bezig. Op een dag wil ik misschien een gezin, maar dat is nog een ver-van-mijn-bedshow.” Idalie huurt een flat met een goeie vriendin. “Zo bespaar ik veel geld en het is leuk om niet in een leeg huis thuis te komen”, vertelt de actrice.

Karel Deruwe

Idalie groeide op in Overijse in een gemengd gezin. “Papa is afkomstig van Iran, mama is een Belgische”, vertelt ze. Met haar ouders spreekt Idalie Frans. “Maar ik ben altijd naar een Nederlandstalige school gegaan, dus ik ben perfect tweetalig”, legt ze uit. “Thuis keken we altijd naar de Franstalige tv, dus tot mijn 18de kende ik amper BV’s. Toen ik later aan het conservatorium van Brussel les kreeg van onder anderen David Cantens en Karel Deruwe, waren zij voor mij nobele onbekenden.”

“Een hele eer”

Pas op een beurs voor achttienjarigen ontdekte Idalie de richting musical. “Ik wist voordien zelfs niet dat dat bestond”, zegt ze. “Ik had ook interesse in criminologie, voor ’t zelfde geld was ik écht bij de politie gegaan. Maar het werd dus musical.” Om zich voor te bereiden op het ingangsexamen aan het conservatorium kreeg Idalie hulp van ‘De Buurtpolitie’-actrice Ilse La Monaca, rechercheur Brigitte in de reeks. “Zonder haar was het mij niet gelukt”, blikt Idalie terug. “Dat ik amper een jaar nadat ik ben afgestudeerd in dezelfde reeks als Ilse mag spelen, vind ik een hele eer.”