'De Buurtpolitie' neemt afscheid van hoofdinspecteur Tineke en verwelkomt een nieuw personage

KDL

07 februari 2018

13u22

Bron: Medialaan 0 TV Vandaag, woensdag 7 februari, staat Nicoline Hummel de laatste keer op de set van 'De Buurtpolitie'. In september 2018 nemen de fans afscheid van de actrice, die hoofdinspecteur Tineke speelt in de reeks. Het personage zal vanaf morgen, donderdag 8 februari, nog halftijds meespelen. Een nieuw personage, hoofdinspecteur Lotte Vissers, neemt de andere helft voor haar rekening.

Vanaf het tiende seizoen, dat start in september 2018, zal Tineke geen deel meer uitmaken van het korps, al is een terugkeer niet uitgesloten. Hoofdinspecteur Lotte vormt in elk geval vanaf dit najaar een vast duo met inspecteur Koen, gespeeld door Andy Peelman. Nicoline geeft sinds de start van de reeks in 2013, gestalte aan hoofdinspecteur Tineke. Ze vormt sindsdien een vast duo met Inspecteur Koen. Tineke valt in de reeks op door haar enthousiasme en humor. In de aflevering van donderdag 8 februari vraagt ze aan commissaris Roger om het rustiger aan te doen en krijgt het team deeltijds versterking van een andere hoofdinspecteur, Lotte. In seizoen 10 zal Tineke voorlopig niet meer te zien zijn.

Andere projecten

"Het waren vier ongelooflijke jaren. Ik had bij de start van het eerste seizoen nooit verwacht dat 'De Buurtpolitie' zo’n groot succes zou worden", vertelt Nicoline. "Ik kijk met de glimlach terug op dit avontuur, maar wil mij nu richten op de toekomst. Als actrice wil ik immers van alles wat geproefd hebben. Mijn break bij 'De Buurtpolitie' zorgt ervoor dat ik me kan engageren voor andere projecten, maar Tineke zit in mijn hart dus niets sluit uit dat ik ooit opnieuw te zien zal zijn in 'De Buurtpolitie'."

Nieuw personage

'De Buurtpolitie'-ploeg verwelkomt een nieuw personage: hoofdinspecteur Lotte Vissers. De aandachtige 'Buurtpolitie'-kijker herkent Lotte als de halfzus van Inspecteur Koen. Ze heeft vorig jaar al een gastrol gespeeld in de reeks. Wanneer er een halftijdse functie vrijkomt in het korps van commissaris Roger, blijkt Lotte de ideale kandidaat. Ze vormt vanaf dit seizoen afwisselend met hoofdinspecteur Tineke een duo met inspecteur Koen. Vanaf seizoen tien vormen halfbroer en -zus een vast duo. De rol van Lotte wordt vertolkt door Charlotte De Groof (30): "Ik ben ontzettend blij dat ik het 'De Buurtpolitie'-team mag versterken. Ik introduceer een nieuw personage in de reeks en dat ik als Lotte de halfzus van Inspecteur Koen speel, maakt het enkel nog specialer. Ik sta ondertussen al een aantal maanden met Andy op de set en beleef er veel plezier. Hopelijk voelt de kijker dat ook."