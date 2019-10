‘De Buurtpolitie’ maakt aflevering over Rode Neuzen Dag KD

07 oktober 2019

11u40

Bron: VTM 0 TV Op dinsdag 8 oktober besteden de agenten van ‘De Buurtpolitie’ aandacht aan Rode Neuzen Dag, die dit jaar op vrijdag 29 november zal doorgaan. De actie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius zet dit jaar in op mentale, fysieke en sociale weerbaarheid bij jongeren.

De komende weken wordt écht geld ingezameld voor Rode Neuzen Dag, maar op dinsdag 8 oktober gaan ‘De Buurtpolitie’-personages ook in de reeks voor een spaarpot om mensen thuis warm te maken ook acties op poten te zetten. Commissaris Roger (een rol van Willy Herremans, nvdr.) en onthaalbediende Patrick (gespeeld door Eric Peeters, nvdr.) gaan mee pannenkoeken bakken op een festijn. Helaas hebben enkele overvallers het gemunt op de kassa.

In het echte leven haalt ‘De Buurtpolitie’ geld op met een kalenderverkoop. De acteurs poseerden ook voor een speciale kalender die draait rond optische illusies. De kalender, die vanaf dinsdag 8 oktober te koop is in Kruidvat, kost 7 euro. De opbrengst gaat integraal naar Rode Neuzen Dag.