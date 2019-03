‘De Buurtpolitie’ goes ‘X-Files’ voor Alien Abduction Day TK

20 maart 2019

07u45 0 TV Vandaag is het internationale Alien Abduction Day, en dat gaat niet onopgemerkt voorbij bij het populairste politiekorps van het land. De Buurpolitie brengt vanavond een special waarin twee verhalen met een buitenaards kantje door elkaar lopen.

Agentes Floor en Femke laten zich inspireren door aliens om een man met een zwaar probleem een wake-up call te geven, en de commissaris en Patrick worden opgeroepen door de tante van agenten Koen en Lotte. Want bij tante Maria zou een ufo tegen haar gevel zijn gevlogen. De twee haasten zich naar haar huis en doen een vreemde ontdekking.

Alien Abduction Day is in Canada in het leven geroepen door mensen die willen geloven in buitenaards leven, of er in ieder geval graag over fantaseren. Het is dé dag om verhalen boven te halen over aardbewoners die menen ooit door buitenlandse wezens ontvoerd te zijn. Een (helaas niet betaalde) feestdag voor believers en science-fictionfans, zeg maar.