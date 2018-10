'De Buurtpolitie' doet mee aan Rode Neuzen Dag MVO

12 oktober 2018

06u00 0 TV Vanavond worden agenten Lotte (Charlotte De Groof) en Koen (Andy Peelman) opgeroepen voor een daad van vandalisme in 'Echte Verhalen: De Buurtpolitie'.

Het blijkt om een ludieke actie te gaan met... rode neuzen. Enkele beelden in de stad werden immers onder handen genomen door een lokale grapjes, in het teken van Rode Neuzen Dag. Hoe dat afloopt, ontdekken we straks op VTM.

'De Buurtpolitie', vanavond om 18u20 op VTM.