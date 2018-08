'De Buurtpolitie' breidt uit: nieuw programma over ziekenhuis op komst TK

17 augustus 2018

07u14

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV Op 3 september lanceert VTM een nieuw seizoen van 'De Buurtpolitie', het tiende alweer. De reeks, die draait rond het wel en wee van een aantal agenten, blijft een echte publiekslieveling. De cijfers zitten zo goed dat productiehuis Zodiak aan een tweede reeks werkt, die zich moet afspelen in het ziekenhuis.

Zodiak Belgium werkt aan een nieuwe reeks in het 'scripted reality'-genre, meldt Het Nieuwsblad. Die zal net zoals 'De Buurtpolitie' lijken op een realityshow, maar eigenlijk met een scenario werken. De agenten worden daarbij ook ingeruild voor dokters en hun patiënten. De verhalen zullen evenwel opnieuw gebaseerd worden op waargebeurde feiten. De reeks zal ten vroegste in 2019 op VTM te zien zijn.

Het is niet de eerste keer dat dit format uitgetest wordt: in 2013 en 2014 liep 'Echte Verhalen: De Kliniek' op de buis, maar die serie is nooit echt populair geworden. Vermoedelijk omdat de personages lang niet zo herkenbaar waren als die van 'De Buurtpolitie'