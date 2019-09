‘De Buurtpolitie’-actrice Ianthe Tavernier neemt deel aan ‘Dancing with the Stars’: “Ik amuseer me nu al te pletter!” KD/SDE

04 september 2019

17u15

Bron: VIER 2 TV ‘De Buurtpolitie’-actrice Ianthe Tavernier (30) bewees in ‘Steracteur Sterartiest’ al dat ze kan zingen. Nu wil ze Vlaanderen bewijzen dat ze ook een stevig potje kan dansen. De blondine waagt binnenkort haar kans in het VIER-programma ‘Dancing with the Stars’.

“Ik heb er echt superveel zin in", vertelt Ianthe enthousiast aan de telefoon. “We zijn nu al eventjes aan het repeteren, en het gaat echt vlot. Ik amuseer me nu al te pletter met mijn danspartner, dus ik heb ontzettend veel zin om te beginnen aan de liveshows.” Ze heeft het avontuur wel wat onderschat, zo bekent ze. “Ik heb vorig jaar regelmatig gekeken naar het programma, zowel op tv als in de zaal, en dan lijkt dat dansen op een of andere manier eigenlijk niet zo moeilijk. En nu sta ik er zelf in en besef ik: oh my god, het is zó pittig! Ik heb echt enorm veel respect voor die dansers die dit zomaar even doen. Het is zeker niet simpel.”

Ianthe belooft in ieder geval stevige concurrentie te worden voor Christoff, Jani Kazaltzis en Julie Vermeire. De actrice uit ‘De Buurtpolitie’ is namelijk een musicalactrice, wat wil zeggen dat ze zowel het zingen als het dansen beheerst. Al wil ze dat zelf wel even relativeren. “Ik weet hoe ik mijn lijf moet bewegen, maar tijdens mijn studies lag mijn focus vooral op zang en drama. Ook in musicals heb ik nooit de grootste dansrollen gekregen”, lacht ze. “Ik heb dus geen tonnen ervaring of geen echte techniek. Dat is niet te vergelijken met die mensen die naast ons staan te dansen. Al ga ik natuurlijk wel proberen om iéts uit die musicalervaring te halen. Maar ik denk dat ik vooral heel open moet staan, en moet leren op het moment zelf.”

Ianthe zal met Nick Kocken dansen, de ex-danspartner van Kat Kerkhofs vorig seizoen.