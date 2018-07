‘De Buurtpolitie’-acteur ten einde raad na voortdurende belaging door stalker Frederik Velghe

31 juli 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Hij heeft net een contractverlenging ondertekend bij ‘De Buurtpolitie’. Tot zover het goede nieuws over Souliman ‘Aziz’ De Croock (33), helaas. De acteur wordt het leven zuur gemaakt door een geobsedeerde fan. "Ik ben het slachtoffer van het succes van ‘De Buurtpolitie’", jammert hij in Dag Allemaal.

Z’n zwangere vriendin in de steek gelaten, honderden euro’s gestolen uit de kassa van een café en veertien dagen in de cel doorgebracht... Nee, er wordt weinig fraais verteld over Souliman De Croock, alias inspecteur Aziz uit ‘De Buurtpolitie’. Van de meeste onfrisse verhalen die iemand over hem verspreidt, is Souliman op de hoogte. Hij weet zelfs uit welke richting de wind waait. "Dit is het gevolg van jaloezie", zo meent de acteur. "Ziekelijke jaloezie, zeg maar."

Vertel, Souliman, waarom zou iemand al die beschuldigingen zomaar verspreiden over jou?

Kijk, dit is eigenlijk al heel lang bezig. ’t Gaat om een man die het niet kan verkroppen dat ik m’n privéleven toch een beetje ben beginnen afschermen. Ik moest wel, sommige fans kwamen akelig dicht bij m’n dagelijkse wandel als Souliman.

Zo ook de man die nu onfrisse verhalen over jou vertelt? Je zou alcoholicus zijn bijvoorbeeld. En grote sier maken op café. Geld lenen bij vrienden ook, om het daarna nooit terug te betalen.

(geschokt) Dat wist ik nog niet. Komaan zeg, houdt het dan nooit op? Voor alle duidelijkheid: ik ben nog nooit met het gerecht in aanraking gekomen. Ik dronk vroeger weleens, ja, maar wie niet? Ik ben nooit een alcoholicus geweest, laat dat duidelijk zijn. Ik ben gelukkig, m’n carrière draait goed. En over enkele maanden verwacht ik een kindje met m’n vriendin Jenifer.

Je bent dus niet weg bij de vrouw die in verwachting is van jullie kind?

