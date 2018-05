'De Buurtpolitie'-acteur Henny Seroeyen: "Ik ben altijd bang dat ik de verwachtingen van anderen niet kan inlossen" Christophe D'Huysser

10 mei 2018

06u00

Bron: Story 0 TV Een ruwe bolster met een blanke pit, dat is ' De Buurtpolitie'-acteur Henny Seroeyen (34) ten voeten uit. Achter zijn stoere voorkomen schuilt een man die vaak aan zichzelf twijfelt. "Gelukkig kan ik altijd op mijn vrouw Nancy rekenen als ik met iets worstel", vertelt hij in Story.

" Ik heb schrik voor mijn eigen krachten"

Henny Seroeyen, beter bekend als inspecteur Robin in de VTM-reeks 'De Buurtpolitie', houdt van kicks en adrenaline, maar neemt nooit onnodige risico’s. Het is dus louter pech dat hij op zijn 34ste de dood al twee keer in de ogen keek. "Met mijn brommer ben ik op een rondpunt al eens gegrepen door een vrachtwagen. Gelukkig had ik de reflex om op tijd weg te springen, anders zat ik hier nu niet meer. En ik ben ook al eens overkop gegaan met mijn wagen. Mijn engelbewaarder is duidelijk bij de pinken. Ik ben ook eerder bang dat mijn geliefden iets overkomt dan mijzelf."

Je maakt je met andere woorden snel zorgen om de mensen die je graag ziet?

"Die angst is zelfs overheersend in mijn leven. Als mijn vrouw me belt, ben ik meteen in paniek omdat ik denk dat er iets gebeurd is. Ook om mijn ouders maak ik me snel zorgen. Grappig, want dat beschermende kantje heb ik net van hen meegekregen."

Waar ben je verder nog bang voor?

