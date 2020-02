‘De 25': Birgit Van Mol in het oog van de storm in Monaco SDE

29 februari 2020

09u30

Bron: VTM 0

Journalist zijn, het kan soms risico’s met zich meebrengen. Kijk maar naar Birgit van Mol, die in 2011 in het oog van een storm in Monaco moet presenteren. Het gevolg: een doorweekte Birgit en verpeste schoenen. “En de Italiaanse ploeg naast mij is tape komen brengen, omdat mijn jurk steeds omhoog wilde vliegen.”

‘De 25': 19.50 uur op VTM