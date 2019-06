“Dat was verschrikkelijk”: 12-jarig meisje maakt geweldige comeback nadat Simon Cowell haar tegenhoudt SD

18 juni 2019

12u00 0 TV Het was de grote droom van de 12-jarige Ansley Burns om een keertje mee te doen met ‘America’s Got Talent’, maar toen ze eindelijk een kans kreeg, verliep haar auditie helemaal anders dan verwacht. Haar grote held Simon Cowell (59) onderbrak haar optreden namelijk met de woorden: “Dat was verschrikkelijk.”

Ansley Burns mag dan amper twaalf jaar oud zijn, toch droomt ze er al jaren van om op het podium van ‘America’s Got Talent’ te staan. Voor haar auditie had ze dan ook een behoorlijk indrukwekkend nummer voorbereid: de klassieker ‘Think’ van Aretha Franklin. En die bracht ze vol overtuiging, compleet met de handen op de zwierende heupen en bijpassende hoofdbewegingen. Maar al na dertig seconden begon jurylid Simon Cowell met zijn ogen te rollen. Hij fluisterde tegen collega Julianne Hough: “Waar hebben ze die muziek gehaald?” Daarmee verwees hij naar de instrumentale backing track waarop Ansley aan het zingen was, en die inderdaad wat achterop leek te lopen. En dan gebeurde wat elke ‘Got Talent’-kandidaat vreest: Simon’s hand ging de lucht in, waarna de muziek onverbiddelijk gestopt werd. “Sorry Ansley”, klonk het. “Ik denk niet dat deze backing track echt werkt voor jou, die was echt afgrijselijk. Ik denk niet dat we je hierop deftig kunnen beoordelen. We vinden je leuk, maar dat was verschrikkelijk. Als je Aretha wil zingen, moet je een geweldige backing track hebben.”

Maar Simon had een voorstel voor de teleurgestelde Ansley: “Ik vraag me af of we een refrein en een strofe a capella moeten doen?” Het twaalfjarige meisje weet duidelijk niet meer wat ze moet doen, en kan alleen maar “eeuhm” uitbrengen. En opnieuw springt Simon Cowell in de bres: hij biedt haar wat water aan uit zijn eigen beker aan, iets waar Ansley duidelijk niet op gerekend had. “Wel, dat gebeurde net”, mompelde het verblufte meisje. Wat er in het water zit, weten we niet, maar Ansley kon na het slokje in ieder geval genoeg moed bij elkaar rapen om opnieuw ‘Think’ in te zetten. Zonder backing track, deze keer. En deze keer liet Simon haar wel helemaal uitzingen. Of Ansley door is naar de volgende ronde, weten we pas volgende week.