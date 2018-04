"Dat op mijn oude dag, waar ben ik mee bezig": Leah Thys maakt zich klaar voor parachutesprong TDS

26 april 2018

20u50

Deze week scheepte Leah Thys, Marianne uit 'Thuis', in op de boot bij Gert Verhulst en James Cooke. Tijdens de gesprekken kwamen te weten dat Leah nog een bijzondere droom koestert: ze wil graag een parachutesprong maken. "Maar enkel als James ook van de partij is", aldus Leah. En zo geschiedde. Maar of de twee ook - letterlijk - de sprong durven wagen? 'Gert Late Night', vanavond 22u20 op VIER.