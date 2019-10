"DAT commentaar? Ik had niet anders verwacht": Davy Parmentier begint vandaag écht met ‘Wat een dag’ MC

28 oktober 2019

00u00 4 TV "Goeieavond. Ik ben Davy. Ik werk hier al jaren achter de schermen, maar nu dus voor het eerst op uw scherm." Zo opende Davy Parmentier vorige week de proefuitzending van 'Wat een dag', de nieuwe VTM-talkshow die vanavond officieel in première gaat. Het programma zal, door het late uur, niet meteen een kijktopper worden, maar het zorgde de afgelopen dagen wel al flink voor commotie.

'Wat een dag' zou in de luwte starten. Geen toeters of bellen, wel een laatavondprogramma dat er anders dan de rest moest uitzien. En dan was er plots guerillagewijs de proefaflevering van afgelopen dinsdag. Zonder enige aankondiging, maar wel met flinke golven in medialand tot gevolg. Omdat het technisch niet in orde was. Omdat er échte fouten in zaten. Omdat er redactioneel geblunderd werd door de dood van Marieke Vervoort zomaar voor de voeten van klankman Pascal Braeckman te gooien. "Het was dan ook een proefaflevering", verdedigde Davy Parmentier (36) zich later. "Ja, met fouten. Maar het heeft mij wel van de stress afgeholpen. En dat was de bedoeling."

Elke hoek van decor

Vanavond is de speeltijd gedaan. In een talkshow van zestig minuten - onderbroken door twee reclameblokken - zal Parmentier dagelijks tien onderwerpen behandelen. Het mag, neen moet, dus vooruitgaan in 'Wat een dag'. Die items duren doorgaans maar enkele minuten en zijn actuagebonden. De kersverse talkshowhost gebruikt daarvoor elke hoek en kant van zijn moderne decor: al staand, al zittend, op de eerste verdieping van de studio of in de pluchen zetels van het cinemazaaltje.

Parmentier laat zich in 'Wat een dag' ook bijstaan door een reeks gastpresentatoren. Tijdens de proefweek doken onder anderen al Julie Van den Steen, Sven De Ridder en Andy Peelman op. Van den Steen zal onderduiken in de wereld van seks en wordt elke week gedropt in een huis waar ze elke schuif of kastdeur mag opentrekken. De Ridder is de filmfreak van dienst en Peelman mag de showbizzfeestjes afschuimen en daarover verslag uitbrengen. 'Familie'-actrice Jasmijn Van Hoof is dan weer 'vriendin van het huis' en zal een dag lang iemands leven op de voet volgen.

Verrassing

"Omstreeks 11 uur 's avonds, net voor het slapengaan, de mensen verrassen. Dat is de bedoeling van de nieuwe, dagelijkse talkshow die ik op VTM mag presenteren", vertelt Parmentier. "Terwijl het programma eigenlijk vanavond pas echt van start gaat, hebben we vorige week toch al voor een verrassingske gezorgd door één van onze testafleveringen onverwacht uit te zenden. Een experiment. Eentje dat serieus over de tongen is gegaan. Met flink wat commentaar, maar ik had niet anders verwacht. We zijn trouwens direct met die feedback aan de slag gegaan. Maar ik wil hier en nu duidelijk zijn: 'Wat een dag' zal geen gepolijst programma zijn, geen perfect afgebakend tv-format. Ik ben geen plat getrainde host en we gaan geen platgetreden paden bewandelen. Ik ben alvast benieuwd naar de reacties van de kijkers. Het voordeel van zo'n dagelijkse show op zo'n laat uur is dat je constant moet blijven sleutelen. Het zal nooit af, perfect of vlekkeloos zijn. En misschien is dat ook niet de bedoeling", aldus nog Davy.

'Wat een dag’, 23.00 uur op VTM