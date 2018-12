‘Dancing with the Stars’: wie zal volgens de afvallers winnen? IDR

07 december 2018

06u00 0 TV Vanavond weten we eindelijk wie zich de beste danser mag kronen in ‘Dancing with the Stars’. Is het underdog Leen Dendievel, topfavoriete Kat Kerkhofs of mister popular James Cooke? Uiteraard kunnen we niet in de toekomst kijken, maar we konden wél bij de andere deelnemers eens polsen wat zij denken. Een overzicht!

Fabrizio Tzinaridis: Leen

“Ik denk dat Leen als underdog in de finale gaat knallen”, aldus Fabrizio. “Het lijkt me alleszins een leuke plottwist, want ik had vorige week kippenvel bij haar moderne dans.”

Ian Thomas: Kat of James

“Ik twijfel tussen Kat of James”, aldus Ian. “James zou het kunnen worden omdat hij een heel grote aanhang heeft en veel volgers op sociale media. Kat zette doorheen de hele reeks dan weer de beste prestaties neer.”

Sien Eggers: Leen

“Ze hebben voor mij allemaal gewonnen, want ze doen het prachtig”, klinkt het bij Sien. “Maar Leen is de allerbeste!”

Elodie Ouédraogo: Kat

“Kat is voor mij de persoon die van in het begin de lat heel hoog heeft gelegd en daar ook nooit is ondergedoken”, aldus Elodie. “Ik zou het daarom echt heel jammer vinden mocht ze uiteindelijk niet beloond worden voor het toch wel heel straffe parcours dat ze heeft afgelegd. Leen is dan weer de underdog en mensen houden van de underdog in dit soort wedstrijden. Dat heeft het verleden meermaals aangetoond. Daarnaast is Leen ook gewoon het snelst en het meeste gegroeid van iedereen.”

Peter Van Asbroeck: Geen idee

“Volgens mij maken ze alle drie een kans, wat het alleen maar spannender maakt natuurlijk!”

Karen Damen: James

“Ze verdienen alle drie de trofee, maar ik gun het James toch net dat ietsje meer”, klinkt het bij Karen. “Hij is tenslotte al 8 jaar mijn beste vriend.”