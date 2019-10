‘Dancing with the Stars’ onder vuur: “Het maakt blijkbaar niet eens uit of je kan dansen” TDS

15 oktober 2019

11u43

Er is online commotie ontstaan over de afgelopen uitzending van 'Dancing with the Stars'. Via de sociale media laten verschillende kijkers weten dat ze niet te spreken zijn over de uitslag van de wedstrijd en dus ook kwaad opzet vermoeden. Zo moest Evy Gruyaert zondag de show verlaten, hoewel ze aardige punten kreeg van de jury. Via een lang bericht op Instagram reageert Jan Kooijman (38) nu op alle opschudding.

Op Instagram richt het Nederlandse jurylid zich tot zijn ‘Vlaamse vrienden’, aan wie Kooijman laat weten dat hij een heleboel berichten heeft ontvangen na de show. “De meeste berichten gaan over de exit van de BV’s en of dat wel of niet terecht is”, schrijft hij. “‘Dancing with the Stars’ hanteert als format de regel dat de jury voor de helft verantwoordelijk is voor de punten. De andere helft wordt bepaald door het stemmende publiek. Iets waar we het gisteravond kort over hadden, aan de start van het programma.”

Die invloed van de stemmende kijker heeft natuurlijk heel wat gevolgen voor het verloop van de wedstrijd. Het valt kijkers op dat Viktor Verhulst als zoon van presentator Gert een streepje voor lijkt te hebben, en ook op heel wat stemmen van zijn fans kan rekenen. Eenzelfde verhaal bij Christoff: hoewel hij onderaan het klassement stond, kreeg hij toch genoeg stemmen van fans om door te stoten naar de volgende ronde.

Oké maar jullie hebben Viktor en Christoff nu toch wel lang genoeg bezig gezien? Kunnen we vanaf nu zorgen dat de goede dansers erin blijven 🙌 jullie geven mij zelfs schrik dat Kelly eruit ga gaan zo #dwts ✨ Mette ✨(@ LoveBffjj) link

Misschien moet @opVIER overwegen om de puntenverdeling volgend seizoen aan te passen: 75% jury, 25% kijkers (in hoeverre dat kan met die internationale regels)

Want ja Viktor werkt hard en ik wil die ook liefst iedere week op mijn scherm, maar Ann & Evy waren zovele beter #dwts Rena(@ Hey_Rena96) link

VIKTOR VERHULST OVERLEEFT NOG EEN WEEK DANCING WITH THE STARS WA IS DEES HIJ HEEFT ALTIJD HET MINSTE PUNTE EN HIJ IS ALTIJD DOOR PFFFF nina(@ hdrmnn) link

Hoe het zou moeten zijn: exit Christoff en Viktor. Hoe het echt was: exit Ann en Evy. #dwts .(@ crazybadkid) link

IK BEN ZO IN DE WAR DOOR DE UITSLAG VAN DANCING WITH THE STARS #DWTS Suus(@ SuzanneBentlage) link

Kwaliteiten

“De vijven en of negens zeggen zeker niets over hoe leuk wij de BV’s vinden. En al helemaal niets over de kwaliteiten van de pro-dansers”, legt Jan uit. “Als ik daar cijfers voor mocht geven krijgen ze allemaal elke week een tien! Voor jullie thuis is dat uiteraard anders. Ik ben fan van Madonna en ik weet ook wel dat ze af en toe kneitervals zingt. Maar dat neemt voor mij niet weg dat ik haar nog steeds een fantastische artiest vind. Dus hey, dat format zit zo in elkaar!”

Kooijman roept zijn volgers dan ook op om zich niet druk te maken over hun favorieten in de wedstrijd. “Alle BV’s werken namelijk snoeihard om elke week te zorgen dat de show zo mooi mogelijk wordt. En dat die show mooi is, is één ding dat zeker is!”