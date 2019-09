‘Dancing with the stars’: Kelly Pfaff verbluft in eerste aflevering, Viktor bungelt onderaan IDR

22 september 2019

22u07 0 TV De kop is eraf: het tweede seizoen van ‘Dancing with the stars’ ging vanavond eindelijk van start. En dat leverde uiteraard ook enkele geslaagde (en minder geslaagde) choreografieën op van onze BV’s.

1) Julie Vermeire en Pasquale

De jongste kandidate kreeg de betwijfelbare eer om samen met nieuweling Pasquale de dansfestiviteiten te openen. Dat deed het duo met een samba op een remix van Ed Sheerans ‘Shape of you’. “Kleine meisjes worden groot”, aldus Davy Brocatus. Al vonden Sam en Joanna wel dat de 21-jarige Julie meer aandacht moest beneden aan haar techniek. Dat alles leverde het allereerste danskoppel van dit tweede seizoen 26 punten op.

2) Michael Pas en Margot

Na Julie was het de beurt aan Michael, met z’n 52 lentes de oudste man van het gezelschap. Hij probeerde de jury niet alleen met gehakte schoenen te beroeren, maar ook door een rumba te dansen op de tonen van ‘Shallow’, het duet van Bradley Cooper en Lady Gaga. “Mooi voetwerk”, aldus Joanna. De rest van de jury was minder enthousiast, want dit duo kreeg amper 21 punten. “Dit komt binnen”, aldus Michael.

3) Ianthe Tavernier en Nick

‘De Buurtpolitie’-actrice Ianthe Tavernier (30) mocht na Michael het publiek verblijden met een cha cha cha. ‘There’s nothing holding me back’ zong Shwan Mendes, al vormde de body roll voor Ianthe op voorhand wel een heel grote uitdaging. Al bleek daar tijdens hun optreden weinig van te merken. “Als jij een boerinnetje bent, dan is er geen koe meer die niet gemolken wil worden”, aldus Jan. Het leverde Ianthe en Nick alvast 29 punten op.

4) Viktor Verhulst en Natascha

“Viktor, zorgt dat ge uw papa niet teleurstelt”, vertelde Gert eerder in de aflevering al tegen z’n 25-jarige zoon. Verhulst de jongere was alvast van plan om er een knipoog naar ‘Love Island’ in te smokkelen. Op de tonen van ‘I just wanna make love to you’ bracht Viktor een American smooth waarmee hij de goodwill van de jury probeerde te versieren. Al was de conclusie van de jury wel dat Viktor nogal houterig danste. Het bezorgde hen 18 punten, waardoor ze - jammer genoeg - de eerste en enige buis versierden van deze aflevering...

5) Kelly Pfaff en Andrei

Het vijfde dansnummer stond op het conto van Kelly (42) en Andrei, die vorig jaar derde werd aan de zijde van Leen Dendievel. Kelly en Andrei brachten een Argentijnse tango op de tonen van John Powells ‘Assassin’s tango’. “Kelly, ik ben fan van je”, aldus Joanna. Het leverde hen een topscore van 32 punten op.

6) Jani Kazaltzis en Bjork

Eerlijk? Wij hebben heel hoge verwachtingen van dit dansduo. Bjork is immers de dame die zich vorig jaar naar de overwinning danste met James Cooke en van Jani (40) is het geweten dat hij vroeger de pannen van het dak danste in discotheken. Op de tonen van Pinks ‘Can we pretend’ brachten ze een freestyle. “Heel sterk en vol energie”, aldus Davy Brocatus. Al vertaalde zich dat niet helemaal in de punten, want het duo wist ‘slechts’ 26 punten binnen te rijven.

7) Evy Gruyaert en Frank

Een Weense wals op de tonen van ‘You are the reason’ van Calum Scott en Leona Lewis: dat was de opgave voor Evy Gruyaert (40) en haar danspartner Frank. Evy had Frank op voorhand gewaarschuwd dat ze ‘een beetje zot’ was, maar daar was niets van te merken tijdens hun dans. “Ik vond het heel mooi”, aldus Sam. 25 punten vielen hen te beurt.

8) Ann Pira en Sander

De oudste dame van het gezelschap - 54 lentes, alsjeblieft - liet zich zeker niet kennen. Nancy uit ‘Thuis’ bracht samen met Sander - de danspartner van Kat vorig jaar - een jive op de tonen van ‘Sucker’, de meest recente hit van The Jonas Brothers. “Voor een publiek dansen is echt een kinderdroom die uitkomt”, zei ze zelf. Het leverde 23 punten op.

9) Christoff en Laura

De laatste, maar zeker niet de minste. Christoff (43) en zijn danspartner Laura brachten een paso doble op de tonen van 5 seconds of summer en hun hit ‘Youngblood’. Volgens Joanna waren de bewegingen goed, maar was het geheel net iets te eentonig. Jan hamerde er dan weer op dat Christoff dansschoenen moest aantrekken voor de volgende opvoeringen. Het laatste duo kaapte weliswaar toch nog 22 punten weg.

Dit is de tussenstand na aflevering 1:

Kelly Pfaff en Andrei: 32 punten

Ianthe Tavernier en Nick: 29 punten

Julie en Pasquale/Jani en Bjork: 26 punten

Evy en Frank: 25 punten

Ann en Sander: 23 punten

Christoff en Laura: 22 punten

Michael en Margot: 21 punten

Viktor en Natascha: 18 punten