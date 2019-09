‘Dancing with the Stars’-kandidaat Viktor Verhulst mag mogelijk niet dansen na zwaar ongeval op E40 IDR

17 september 2019

00u00 0 TV Hij mag - na zijn zware ongeval van vorige week - dan wel het ziekenhuis verlaten hebben met enkel wat lichte verwondingen, toch is het voorlopig nog onzeker of Viktor Verhulst (25) zal aantreden in de eerste aflevering van 'Dancing With The Stars', die nu vrijdag wordt ingeblikt.

"Viktor ging met zijn wagen meermaals over de kop, wat een whiplash tot gevolg kan hebben", legt SBS-woordvoerster Lies Maesschalk uit. "Die heeft hij momenteel niet, maar dat kan nog komen. De dokters hebben hem daarom aangeraden om het de eerste dagen voorzichtig aan te doen en zware inspanningen te vermijden. We hopen dat Viktor erbij kan zijn, maar zijn gezondheid is uiteraard belangrijker."

Als Viktor niet kan dansen, dan moet hij - net als Élodie Ouédraogo vorig jaar - met een achterstand aan de wedstrijd beginnen. Élodie liep toen tijdens de repetities twee gebarsten ribben op. De eerste aflevering komt zondag op tv.