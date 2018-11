‘Dancing with the Stars’-jurylid Michel Froget: “Op onze eerste date vroeg ik Min Hee of ze kinderen wou” De twee dansers vormen al enkele jaren een koppel en verwelkomden vorig jaar hun zoontje Max VVDW

23 november 2018

06u00

Bron: Story 0 TV ‘Dancing with the Stars’-jurylid Michel Froget (45) en danseres-choreografe Min Hee Bervoets (32) verwelkomden ruim een jaar geleden zoontje Max, genoemd naar Michels overleden vader. Opmerkelijk, want het contact tussen Michel en zijn vader was een tijdje verbroken.

Michel en Min Hee houden zoontje Max bewust uit de schijnwerpers, maar iedereen mag wel weten hoe trots ze zijn op hun kleine oogappel. Toch wordt hun babygeluk een beetje overschaduwd door het verlies van Michels vader, bijna drie jaar geleden. “Max zal zijn grootvader nooit kennen. Spijtig, want hij vond het altijd belangrijk dat ik kinderen zou krijgen. Hij zou zo fier zijn”, zegt Michel. “Mijn vader was heel joviaal en luidruchtig. Ik kan me inbeelden dat hij het goed zou kunnen vinden met Max. Bij elk vader-zoonmoment denk ik aan hem. Meer zelfs, nu ik zelf vader ben, besef ik hoeveel hij voor mij heeft betekend. Daarom hebben we ook besloten onze zoon naar hem te vernoemen.”

Je vader was tachtig toen hij overleed. Heb je daar vrede mee?

“Papa is gestorven in zijn slaap door zuurstoftekort, hij had een longaandoening. In die zin was het een mooie dood. Maar het gemis blijft natuurlijk. Ik ben wel blij dat ik de mens in hem heb kunnen ontdekken. Ik heb veel respect voor mijn vader.”

Nochtans leefden jullie een tijdje in onmin.

“Hij was zelf lasser en hij wou dat zijn drie zonen het beter deden dan hij. Daarom gaf hij ons een strenge opvoeding. Zijn wil was wet en naar onze mening werd niet geluisterd. Mijn passie voor dansen viel dan ook niet echt in goede aarde. Ik koos voor een beroep dat volgens hem geen toekomst had. Ik verdedigde me dan, en dat zorgde voor conflicten. Uiteindelijk ben ik heel snel van huis weggegaan. Op mijn zeventiende ben ik in Brussel gaan wonen, bij mijn oudere vriendin. Ik was echt gebeten door dans, ik móest dit doen. Ik heb enkele jaren amper contact gehad met mijn vader. Maar het was wel een gemis, want ik wou hem fier maken.

Na negen jaar stilte hebben jullie het dan bijgelegd.

